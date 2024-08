Escuela Diferencial Nicolás Mladinic conmemoró 52 años de vida con presentaciones de danza, música y teatro

En la ceremonia se hicieron presentes ex estudiantes, docentes, apoderados y autoridades.



“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor”, es la frase que acompaña a la Escuela Diferencial Nicolás Mladinic de Puerto Natales como insignia educativa, y que en su aniversario N° 52 han recalcado con mayor ahínco. Es por ello, que este 27 de agosto, la comunidad de docentes y estudiantes celebraron su trayectoria con una velada, en donde los mismos alumnos y alumnas fueron los protagonistas con grandes presentaciones artísticas.



En primera instancia, la agrupación de talleres laborales “Incluvida”, presentó un número musical acompañados por la tallerista Antonia Aldunate. Dicha iniciativa, es ejecutada por la Corporación de Cultura, y financiada a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) del SENADIS. “Incluvida” agrupa a jóvenes y adultos de Puerto Natales en situación de discapacidad intelectual.



Luego de ello, los estudiantes de la Escuela Nicolás Mladinic presentaron una muestra de baile, acompañados de sus docentes. La velada culminó con broche de oro, con la presentación teatral de la obra “Calladito, te ves más lindo”, dirigida por la profesora y encargada del taller de teatro, Claudia Suazo, e interpretada por los mismos alumnos y docentes.







Del mismo modo, se entregaron reconocimientos a la ex docente Marcela Pérez, por su destacada trayectoria en el establecimiento educacional; y a la profesora Claudia Suazo, por su brillante creatividad en la elaboración de obras teatrales durante más de 15 años. También se entregaron reconocimientos a los asistentes de la educación que llevan más de 10 años de servicio: Jessica Guichaquelen, Claudia Silva, Nelson Zúñiga, Andrea Igor y Marcelo Miralles.







La alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, quien se hizo presente en la ceremonia, mencionó que “quiero felicitar el trabajo que hace este gran equipo pedagógico de este colegio que es tan emblemático, no solo en nuestra comuna, sino que en la región. Solo tengo sentimientos de gratitud y admiración a quienes desarrollan esta labor con mucho cariño”.







Por su parte, la directora de la Escuela Nicolás Mladinic, Verónica Vidal, manifestó que “agradezco la dicha de poder liderar esta comunidad educativa. Ser parte de este 52° aniversario me llena de orgullo y satisfacción. Creo que tenemos muchas cosas todavía pendientes y estoy feliz de poder seguir trabajando para que esto se concrete”.