Más de 1.500 asistentes se reunirán la próxima semana para el mayor evento mundial de ciencia antártica en Pucón

Punta Arenas, 13 de agosto de 2024.– La próxima semana, Chile será el escenario del evento más grande de la historia de la ciencia antártica mundial. Desde el 19 al 23 de agosto en Pucón se llevará a cabo la Conferencia Abierta del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR OSC, por sus siglas en inglés), evento que ya tiene confirmados hasta el momento a casi 1.500 asistentes y se espera que esta cifra sea sobrepasada.

Asimismo, desde el 26 al 28 de este mes se efectuará la Reunión de Delegados del SCAR en Punta Arenas. Ambos eventos son organizados por el SCAR, el Comité Nacional de Investigaciones Antárticas (CNIA) y el Instituto Antártico Chileno (INACH). Con esto, Chile se consolida como un referente en la investigación del Continente Blanco y en la promoción de la cooperación internacional.

“Para nosotros es gran motivo de orgullo el hecho de que la Conferencia SCAR, que se llevará a cabo en Pucón en los próximos días, reunirá alrededor de 1.500 participantes de 57 países, lo que la convierte en la mayor reunión científica antártica de la historia: una muestra clara del liderazgo de Chile en materia de investigación y preservación antártica”, aseguró el canciller Alberto van Klaveren.

Esta conferencia bianual es el principal evento del SCAR, cuya misión es fomentar y facilitar la investigación internacional en la Antártica y el océano Austral. Bajo el lema “Ciencia Antártica: Encrucijada para una nueva esperanza”, ofrecerá un espacio para que más de 1.400 investigaciones sean presentadas cubriendo una amplia gama de temáticas que van desde las ciencias físicas y de la Tierra hasta las ciencias de la vida y las ciencias sociales.

“Este evento se lleva a cabo en un momento clave para la ciencia antártica, que recientemente nos ha demostrado que el comportamiento del Continente Blanco está profundamente conectado con los fenómenos climáticos que ocurren en el resto del mundo. Su estudio es crucial no solo para su protección, sino para el cuidado del medioambiente de todo el planeta y Chile quiere seguir contribuyendo en ello”, agregó van Klaveren.

Además de las presentaciones científicas, la conferencia incluirá conferencias plenarias, minisimposios, sesiones paralelas, mesas redondas y presentaciones de pósteres científicos. También se llevarán a cabo actividades destinadas a involucrar a la comunidad local, subrayando la importancia de la ciencia antártica no solo para la comunidad científica, sino también para el público en general.

Año Polar Internacional 2032-33

La reunión será también un hito en el camino que conduce al Año Polar Internacional 2032-33 (International Polar Year 2032-33), el esfuerzo más grande de la historia por comprender los alcances de los cambios que las altas latitudes australes y boreales están experimentando.

Por cierto, esta conferencia ocurre en un momento clave de la humanidad, con concentraciones de dióxido de carbono superiores a las que cualquier otro representante de nuestra especie haya experimentado en sus 350.000 años sobre la faz de la Tierra.

El Comité Científico para la Investigación Antártica (Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR) es un comité del Consejo Internacional para la Ciencia (ISC) y fue fundado en 1958. En la reunión antártica del International Council of Scientific Unions (ICSU), celebrada en Estocolmo en 1957, se acordó crear un comité para supervisar la investigación científica en la Antártica. En aquel momento había 12 naciones que realizaban activamente investigaciones antárticas, entre las cuales se encontraba Chile y que nombraron un delegado para formar parte de un Comité Especial en Investigación Antártica (Special Committee on Antarctic Research).

Con una programación diversa y la activa participación de la comunidad científica, las reuniones de SCAR 2024 prometen marcar un antes y un después en la ciencia polar. Para más información sobre la conferencia y sus actividades, se puede visitar el sitio web: www.scar2024.org.

Espacio para la comunidad

Se han organizado diversas actividades para que las y los asistentes de la conferencia y la comunidad de la región de la Araucanía conozcan más sobre la importancia de la Antártica. Por esta razón, estas actividades son gratuitas y abiertas al público, entre las que se cuentan:

Expo SCAR OSC 2024. Exposición de artesanías con inspiración antártica. Gimnasio Municipal de Pucón.

Exposición de Ilustraciones Naturalistas de Mauricio Álvarez. Universidad de la Frontera, sede Pucón.

Exposición fotográfica antártica de John Weller. Enjoy Gran Hotel Casino Pucón.

Festival de Cine Documental Antártico. Universidad de la Frontera (Pucón) y Liquen Centro Cultural (Villarrica).

La Conferencia Abierta de SCAR se realiza en Pucón por su larga tradición de realización de encuentros científicos y porque la vegetación que rodea la ciudad de Pucón consiste en más de 50 familias de plantas que hallan su origen en la Antártica del pasado. Si a ello se suma la existencia de lagos y volcanes, el paisaje se transforma en parte del relato que convierte a Chile y su historia natural en un heredero directo de las biotas antárticas de fines de la Era de los Dinosaurios.

Punta Arenas, en tanto, se ha destacado históricamente como un puerto clave por donde pasaron numerosos célebres expedicionarios durante la época dorada de la exploración polar. En la actualidad, la ciudad es reconocida como la principal puerta de entrada a la Antártica, permitiendo el tránsito de más de veinte países en su ruta al Continente Blanco. Gracias a su ubicación privilegiada e infraestructura, la ciudad austral se ha convertido en un punto fundamental para la exploración, investigación y colaboración científica. Asimismo desde 2003, la sede del INACH, la principal institución nacional dedicada a la investigación polar, se sitúa en la capital regional.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).