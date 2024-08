Más de 12 mil familias serán beneficiadas con el Subsidio Eléctrico en Magallanes









· Mañana 31 de agosto se conocerán los resultados de la primera postulación a este beneficio que otorgará un descuento en las cuentas de electricidad.



Punta Arenas, agosto del 2024.- En Magallanes, un total de 12 mil 120 familias se verán beneficiadas con el Subsidio Eléctrico, informó durante la jornada el seremi de Energía de Magallanes y de la Antártica Chilena, Sergio Cuitiño Saldivia.



La iniciativa del Gobierno y del Congreso, dirigida a los hogares más vulnerables del país, en el marco de la Ley N° 21.667, permitirá un descuento en las cuentas de la luz que vendrá a aliviar los efectos del descongelamiento de la tarifa de electricidad.



Los resultados del primer proceso se conocerán este sábado 31 de agosto en el sitio web www.subsidioelectrico.cl y, a partir del lunes, en las plataformas dispuestas por ChileAtiende, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y las SEREMIS regionales.







Los montos del Subsidio Eléctrico se establecieron de acuerdo con la cantidad de integrantes del hogar que postuló y a las convocatorias del beneficio. Para este primer llamado, considerando la conformación de los hogares (desde 1 a 4 integrantes o más) el aporte estatal será de entre 23.890 y 43 mil pesos.







Al respecto, el seremi de Energía, Sergio Cuitiño valoró los esfuerzos del Gobierno y sus distintos servicios públicos sectoriales que se pusieron a disposición de las personas para facilitar las postulaciones al primer llamado.







“Estamos conformes con los resultados puesto que, en nuestra región, del total de postulaciones recibidas, sólo 168 no fueron adjudicadas, sin embargo, para quienes por diferentes motivos no accedieron al beneficio en esta oportunidad, podrán apelar mediante un recurso de reposición por espacio de 05 días hábiles desde la publicación de la resolución en el Diario Oficial, es decir, del 02 al 06 de septiembre de 2024”, detalló.







La autoridad regional del ramo agregó que “el recurso de reposición se podrá interponer a través de comunicación escrita dirigida al Ministerio de Energía, en la plataforma www.subsidioelectrico.cl, en la oficina de partes del Ministerio de Energía o de sus Secretarías Regionales Ministeriales”.







Los recursos viabilizados en la discusión parlamentaria (US $120 millones anuales) permitirán otorgar el beneficio este semestre a casi 1,6 millones de hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).







PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SUBSIDIO







Cuitiño sostuvo que añadió que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric consciente de que la cobertura de este subsidio no es suficiente para el número de familias que requieren un apoyo adicional para enfrentar el alza de las cuentas de electricidad, ha ingresado recientemente al Congreso y tal como lo comprometió el ministro Diego Pardow, el proyecto de ley que busca triplicar el beneficio, con lo cual la totalidad de familias que componen el 40% del RSH recibirían el beneficio.







La iniciativa busca que la cobertura del subsidio llegue a 4,7 millones de hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, cuadriplicar el subsidio a personas electrodependientes (equivalentes a 150 KWh al mes) y aumentar el monto del subsidio para hogares de Sistemas Medianos en Los Lagos, Aysén y Magallanes.







También está considerado disminuir las tarifas eléctricas para MiPymes y Servicios Sanitarios Rurales, a través de la creación de bolsas de precio preferente de energía y habilitar a las asociaciones de consumidores para activar el mecanismo de revisión de precios de contratos de suministro. Finalmente se perfeccionarán las facultades de la SEC para duplicar las multas y compensaciones por interrupciones no autorizadas.