Más de $ 200 millones de pesos a invertido el GORE en cámaras de seguridad y alarmas



Para el Gobierno Regional es un ítem relevante la seguridad de cada uno de los habitantes de Magallanes, es así, que a través del FNDR el GORE ha financiado la reposición de vehículos todo terreno y adquisición de equipamiento tecnológico para el análisis e inteligencia policial para la PDI por un monto cercano a los 550 millones.

En la misma línea, a Carabineros de Chile se les a apoyado con fondos regionales en la reposición de vehículos policiales para la Prefectura de Magallanes, en la compra de equipamientos tecnológicos para la sección de Labocar de Punta Arenas. Ambos proyectos suman un total de inversión de 720 millones de pesos. Cabe mencionar, que la construcción de la nueva 1° Comisaria de Carabineros, será posible gracias al financiamiento del FNDR, con un aporte de más de 7 mil millones de pesos.

Pero no sólo el GORE Magallanes se ha preocupado de entregarle los equipamientos a las instituciones encargadas de resguardar la seguridad de la comunidad magallánica, sino también, en apoyar iniciativas vecinales mediante el fondo de Seguridad Ciudadana desde el 2022 al presente año. Periodo en que se han invertido más de 212 millones de pesos para el resguardo de la tranquilidad de los vecinos de la región.

Es por eso, que el gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, destacó que “a través de este fondo el Gobierno Regional ha destinado más de 210 millones de pesos en la instalación de cámaras y alarmas de seguridad. La inversión tiene como objetivo primordial garantizar la protección y la tranquilidad de todos los vecinos. Por lo que trabajamos por un futuro más seguro y confiable para nuestra comunidad”.

Hasta la fecha se han instalado 523 cámaras de seguridad en distintas comunas de la región. De ellas 354 fueron colocas en diversos sectores de Punta Arenas, 152 en Porvenir y 17 en Puerto Natales.

Arnaldo Turra, presidente de la Junta de Vecinos de Villa Torres del Paine, manifestó encontrase agradecido por la iniciativa. Agregó que “desde hace un tiempo los vecinos del sector han notado el aumento de la delincuencia y muchos de ellos no querían dejar sus casas solas por miedo a que les fuese ocurrir algo. Pero ahora se encuentran más resguardados y protegidos con la instalación de las cámaras en distintos lugares del sector”

Se realizó un cerco perimetral con las cámaras de seguridad, ubicándolas así de manera estratégica para que no quedase ningún punto sin vigilancia, a modo de monitorear cada rincón de la villa, así lo indicó Cristian Hidalgo, gerente de la empresa de seguridad SERVISEG PUQ.

Todas las cámaras de seguridad instalas son de alta tecnología, graban las 24 horas de manera continua, tienen audio, sonido, sensores de movimiento, son a color y cuentan con instalación a wifi, a modo de contar con material de prueba en caso de que se cometiese un delito en los sectores con estos aparatos.

Bajo el mismo programa de seguridad y en su línea de “Prevención Situacional”, se han colocado alarmas de seguridad en las casas ubicadas en varias poblaciones y villas de la región, 35 en Puerto Natales y 504 en Punta Arenas.

Fidelina Aguilar, presidenta de la Junta de Vecinos Loteo del Mar, dijo que “desde que recibimos el financiamiento para nuestro proyecto, en donde no sólo recibimos las cámaras sino también las alarmas o botones de pánico, las familias del sector se sienten mucho más tranquilas en sus hogares, ya que mediante una aplicación conectada con el sistema de monitoreo pueden ver lo que ocurre en sus alrededores”.

“Con medidas como estas, se fortalece la sensación de seguridad en la región y se fortalece la solidaridad entre vecinos para cuidarse mutuamente. Sin duda, un paso en la dirección correcta para construir una sociedad más segura y unida”, puntualizó Flies.

La entrega de las cámaras y alarmas de seguridad por parte del GORE Magallanes han sido un importante paso en la protección de los más de 13 mil magallánicos beneficiados con el programa de Seguridad Ciudadana. Estas herramientas no sólo brindan tranquilidad a los vecinos, sino que también promueven la participación activa de la comunidad en la prevención del delito.



Cifras de delitos en Magallanes

Según los datos entregados en el Informe Estratégico y Territorial de Seguridad Publica los delitos violentos concentran el 44,9% del total de los delitos de mayor connotación en la Magallanes.

Amenazas o riñas presentan 278 casos, VIF contra las mujeres 208 y lesiones 130 casos.

Respecto de los delitos contra la propiedad no violentos representa un 15,7%. Hurto concentra el mayor número de casos (188), le siguen robo en lugar no habitado con 43 casos y el robo en lugar habitado con 22 casos, 11,4% de crecimiento en este tipo de hechos.

El tercer grupo que presenta el mayor número de casos corresponde al de incivilidades, con 617 casos. Los daños (283 casos policiales) y el consumo de alcohol y otras drogas en la vía pública 263 casos.