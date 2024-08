Mentirse y creerse ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad | Juan Salvador Miranda



¿Qué ves? Incluido en el disco La era de la boludez. Divididos, 1993

Hay que tener mucho cuidado con difundir algún tipo de noticia sin verificar las fuentes, hoy se ha instalado una suerte de opinar desde lo emotivo, muchos crean su opinión a raíz de leer otra opinión.

Hoy existen cuentas falsas que buscan destruir personas inventando una historia que no es real, esto se ha hecho común en los últimos tiempos en Puerto Natales.

Independiente de como pienses y de la postura política que tengas, los discursos de odio no son libertad de expresión.

Se instalan mentiras desde cuentas falsas que se van convirtiendo en algo viral sin comprobar si es real o no es real lo que se instaló en las redes sociales.

La posverdad aparece por todos lados. Una palabra que circula cotidianamente en los medios de comunicación. Tanto es así, que en diciembre próximo se la incluirá en el Diccionario de la Real Academia Española como sustantivo. Aún no han fijado su significado, pero su Director, en una conferencia, señaló que se refiere a aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, “sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público”. (1)

Hoy las redes sociales se han convertido en caldo de cultivo para las fake news y de la posverdad. Son tiempos confusos en que los lobos se visten con piel de cordero, es peligroso no entender esa lógica porque si no estás atento terminaras siendo abducido por las mentiras.



