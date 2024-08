Municipio de Río Verde y autoridades regionales trabajan por asegurar el transporte marítimo y conectividad de Isla Riesco

A pesar de la muy mala gestión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para mejorar las condiciones del servicio, la Ilustre Municipalidad de Río Verde trabaja incansablemente para garantizar que el único medio de transporte que une a Isla Riesco con el continente se mantenga y satisfaga las necesidades de los vecinos y vecinas.

La Alcaldesa de Río Verde, Sabina Ballesteros Vargas, reafirma la pésima gestión, por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, respecto de lo que ha sido la licitación del servicio de conectividad marítima entre Isla Riesco y la zona continental de la comuna. «Pareciera no importarles en lo más mínimo la situación de aislamiento de los vecinos y vecinas que día a día sufren por la falta de atención por parte de las autoridades que representan a dicho ministerio en la región.»

Desde el inicio de la actual administración municipal, se han realizado gestiones constantes con la cartera de Transportes para mantener y mejorar este servicio esencial, pero el sentir de la comunidad y el municipio es que no han demostrado la importancia que merece este territorio.

Al respecto, la alcaldesa de Río Verde, Sabina Ballesteros Vargas, señaló que «es inaceptable que tengamos que lidiar constantemente para mantener y mejorar un servicio básico como es el transporte marítimo. Hace años, comenzamos a trabajar junto al Ministerio y con la ciudadanía para que se gestionaran nuevas bases de licitación, acordes a la realidad que vivimos. Sin embargo, a la fecha no vemos luces de aquello y la respuesta ha sido que no han contado con los tiempos suficientes para elaborarlas y enviarlas a Contraloría para la toma de razón, lo que se traduce en estos contratos de emergencia que no consideran las necesidades de los vecinos”.

A eso, la edil añadió que “un ejemplo de ello es el contrato que presentó Transportes a Tabsa para la operación del servicio durante este segundo semestre, que es el mismo contrato por el cual viaje a Santiago hace 3 años junto al Concejal Peter Maclean, que presentaba errores inaceptables de logística como los cruces de reposicionamiento. Entonces, me parece una falta de respeto que el Seremi de Transportes de nuestra región hable de un acuerdo entre el municipio y la compañía marítima, yo diría que estamos realizando las gestiones que a ellos les correspondía solamente, con el fin de generar un servicio adecuado para nuestra comunidad. El Ministerio debe tomar medidas concretas para garantizar la conectividad de nuestros vecinos y vecinas en Isla Riesco, a su vez, cumpliendo con los estándares y requerimientos de los que lidian día a día con esta problemática, la ciudadanía».

Asimismo, la edil comentó el accionar de algunos concejales de la Comuna en este tema, “ellos simplemente se han dedicado a criticar nuestra gestión por los medios de comunicación y no han realizado ninguna acción en favor de los vecinos. Ejemplo de aquello, es que ni siquiera han participado en las consultas ciudadanas para escuchar las necesidades de nuestros vecinos y menos informarse como funcionan los temas administrativos. Es lamentable esta vieja forma de hacer campaña con sólo críticas y sin propuestas” enfatizó.

La Municipalidad de Río Verde seguirá trabajando incansablemente para mejorar la conectividad y garantizar que los vecinos de Isla Riesco no se queden aislados. Actualmente, desde el municipio se están realizando gestiones con la empresa Tabsa para mejorar su frecuencia. “Tuvimos una conversación con el Gerente de Tabsa y tiene toda la disposición de apoyar a la Comuna, realizando algunos viajes de reposicionamiento con carga y pasajeros, por lo que estamos trabajando en una propuesta que permita darle una pronta y real solución a nuestros vecinos y vecinas de Río Verde, principalmente a quienes viven en Isla Riesco”.