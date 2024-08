Procedimientos colectivos de SERNAC contra ENTEL, CGE y CHILQUINTA podían alcanzar a 1.7 millones de ciudadanos





● Todas aquellas personas que sean clientes residenciales y que hayan sufrido cortes de energía eléctrica a partir del 1 de agosto, podrán recibir las compensaciones que se acuerden.



● Las compensaciones deberán considerar tiempos de cortes de energía, daño moral, pérdida de alimentos, medicamentos o desperfectos de artefactos, entre otros.



El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ya comenzó a trabajar junto a Enel, CGE y Chilquinta, luego de que aceptaran iniciar Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) para que todas y todos los afectados puedan recibir compensaciones adecuadas y en el menor tiempo posible por los extensos cortes de electricidad registrados.



Pero, ¿quiénes podrán recibir estas compensaciones? Es importante resaltar que todas aquellas personas que sean clientes residenciales y que hayan sufrido cortes de energía eléctrica como consecuencia del temporal, podrán optar a las compensaciones en las que el Servicio está trabajando junto a las compañías.







En este sentido, SERNAC ha estimado en 1.713.709 el número potencial máximo de consumidores y consumidoras que podrían recibir algún tipo de compensación de llegar a buen puerto con los procedimientos voluntarios que se están llevando adelante con las empresas Enel, CGE y Chilquinta.







El Director Nacional de SERNAC, Andrés Herrera, explicó la importancia de estas compensaciones para todos y todas quienes resultaron afectados por algún corte de suministro eléctrico.







“El Servicio Nacional del Consumidor históricamente siempre ha estado al lado de los vecinos y particularmente en situaciones como esta y, por lo tanto, en este caso no será la excepción. Vamos a hacer un proceso permanente de acompañamiento con nuestros funcionarios”, puntualizó.







Respecto a SAESA, Herrera planteó nuevamente la irresponsabilidad de la empresa al no reconocer la Ley del Consumidor como afecta al régimen compensatorio de las y los clientes, “al parecer creen que hay habitantes en nuestro país de primera y segunda categoría, esto es completamente grave y por lo mismo buscaremos que con la arremetida judicial quede absolutamente completamente claro”.







En las compensaciones que está solicitando SERNAC a las compañías eléctricas, se están tomando en cuenta diferentes factores como daño moral, pérdida de alimentos, medicamentos o desperfectos de artefactos, entre otros.







De todas formas, aún falta que entregue una respuesta la compañía Codiner, por lo que, de aceptar iniciar un PVC, el número podría aumentar.







¿Cuándo estarán disponibles estas compensaciones?



Se estima que los procedimientos colectivos podrían tener un tiempo de tratamiento de entre 1 a 2 meses, lo que además debe someterse a un proceso de consulta pública para su posterior ejecución. Todo dependerá también de la voluntad expresa de las empresas a compensar lo antes posible.







Importancia de reclamar



Si bien se ha insistido en que no es obligatorio ingresar un reclamo por cortes de energía eléctrica, sí es importante para conocer detalles de la afectación y poder caracterizar con mayor precisión cada caso.







Las y los consumidores pueden ingresar sus reclamos directamente en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 y de forma presencial en cualquier de las oficinas regionales.







Además, también están disponibles todas las sucursales de ChileAtiende a lo largo del país.







Gracias al trabajo coordinado entre SERNAC, IPS y los municipios, hasta la fecha se han recibido un total de 29.382 reclamos, aunque se esperan recepcionar más casos de parte de las personas afectadas.











¿Qué pasa si tengo una microempresa?



Si bien la Ley del Consumidor resulta aplicable respecto de las micro y pequeñas empresas (MYPES), lamentablemente, de acuerdo a la legislación vigente, el SERNAC no puede tramitar sus reclamos o procedimientos en su beneficio a pesar de que estas puedan estar ubicadas geográficamente en zonas afectadas por los cortes.







Sin embargo, las asociaciones y gremios ya se están organizando para representarlos en demandas colectivas, tal es el caso de la Multigremial Nacional.







Plan Cuentas Claras



Todo lo anterior, se suma al “Plan Cuentas Claras”, que fue lanzado esta jornada junto al Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y municipalidades.







El objetivo del Plan es informar a las y los consumidores afectados por los extensos cortes de electricidad sus derechos y el estado de avance de los procesos compensatorios.