Prolongados cortes de electricidad tras temporal: respaldan término de la concesión de ENEL

Los senadores calificaron como «inaceptable» la actitud que han asumido las empresas distribuidoras y realizaron críticas al órgano fiscalizador asegurando que “no basta con cursar multas que, por lo demás, son bajísimas pensando en la rentabilidad de las compañías”.

Cuestionando el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en el manejo de la crisis que han generado los cortes de energía tras el pasado sistema frontal, los integrantes de la Comisión de Minería y Energía analizaron con las autoridades competentes el comportamiento de las empresas distribuidoras.

Los legisladores calificaron como inaceptable la demora que ha tenido la reposición del servicio que se vio interrumpido el jueves 1 de agosto cuando vientos superiores a 100 km/h derribaron postes del alumbrado público. Tras el evento, casi un millón de chilenos quedaron sin luz, la mitad de los cuales correspondió a residentes de la región Metropolitana.

El ministro Diego Pardow y la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza describieron cómo se sucedieron los hechos, en particular la actitud que asumieron las compañías ENEL y CGE. “Conocida la alerta temprana preventiva, instruimos a las distribuidoras para que aplicaran sus planes de contingencia y nos detallaran éstos (…) En el proceso de monitoreo, detectamos que la mitad de las llamadas que entraban al call center de Enel no eran respondidas”, describió Cabeza.

“En las primeras reuniones de coordinación, esta compañía no fue capaz de dar un diagnóstico. Luego los responsables se comprometieron a reponer el servicio paulatinamente. Enel tenía 600 mil usuarios afectados el viernes 2, mientras que CGE, 146 mil. El plan de reposición iba del viernes 2 al martes 6. Al miércoles 7, Enel tiene pendiente 95 mil clientes y CGE 7 mil”, continuó relatando.

En lo concreto, el ente fiscalizador presentó cargos en contra de dichas compañías por no cumplir con los tiempos de respuesta (tienen de 2 a 4 horas para constituirse en el lugar del corte), no entregar información fidedigna a los clientes acerca de los tiempos de reposición y trabajos asociados, y el no despeje de las líneas de transmisión (por troncos y ramas de árboles principalmente). “En el evento de lluvias de mayo pasado, 240 mil clientes quedaron sin luz y las distribuidoras debieron desembolsar 60 mil UTM (3 mil 954 millones de pesos)”, recordó la representante del SEC.

CONCESIÓN ENEL

Las explicaciones no dejaron conformes a los integrantes de la Comisión. En forma transversal, cuestionaron la actitud de la SEC asegurando que “no basta con cursar multas que son bajísimas para las empresas”. Asimismo, se preguntó al ministro Pardow por las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien aseguró que “se está estudiando la concesión de Enel”.

Respecto a aquello, la autoridad reconoció que “se nos pidió estudiar el proceso de cierre”. Los senadores se mostraron conformes con la idea, de hecho, la senadora Yasna Provoste planteó que “es un camino que debe seguirse con mucha celeridad, pero con la misma celeridad el restablecimiento de la energía eléctrica”.

En la misma línea, el presidente de la Comisión, el senador Juan Luis Castro expresó que “no es una idea alarmista ni apresurada, es posible de plantear y si el Presidente la ha planteado, es porque esta crisis ha sido de magnitud y hasta el día de hoy hay más de cien mil clientes sin energía eléctrica”.

MULTAS

Entrando de lleno en el caso, la senadora Luz Ebensperger reconoció que “compartimos lo mal que ha actuado Enel. Pero también me preocupa que la SEC instruya a las empresas casi encima del temporal. Así no es posible evaluar los planes de acción que éstas presenten. No puede ser que la única solución sea pasar multas. ¿Cómo no va ser posible hacer algo más? Contratar cuadrillas, limpiar, sacar los árboles y después pasar la boleta”.

En tanto, el senador Carlos Kuschel apuntó a las lecciones aprendidas en eventos anteriores como sistemas frontales e incendios. Así preguntó a la SEC por los protocolos vigentes.

La senadora Isabel Allende recordó que una de las soluciones de fondo que se ha estudiado es el soterramiento de cables eléctricos y de telecomunicaciones. De hecho, el senador Alfonso De Urresti recordó un proyecto que está archivado en la Cámara Baja en tal sentido (Boletín N° 8551-14) consultando la intención del Gobierno de patrocinarlo o cualquier texto que vaya en esa dirección.



ROL DE LA SEC

La senadora Yasna Provoste aseguró que “esto da cuenta de las debilidades del Estado, como ponerse de acuerdo para dar más atribuciones a la SEC. No se entiende que las multas sean la única herramienta y es éstas son muy bajas en relación a las utilidades de las compañías”.

Por su parte, la senadora Loreto Carvajal lamentó la “falta de autocrítica del Ejecutivo, no puede ser que esperemos una respuesta de los privados, eso es una ilusión (…) Creo que la SEC lo ha hecho mal, muy mal, no entiendo que nos quedemos conforme con las respuestas que entregan las empresas, cómo no va a ser posible hacer algo más”.

Finalmente, el presidente de la Comisión, el senador Juan Luis Castro, ante la respuesta de las autoridades por el escaso margen de acción de la SEC y la necesidad de contar con mayores atribuciones, consultó cuándo se presentará el proyecto que moderniza este organismo anunciado por el presidente Boric el 2023. La respuesta fue que se estaba afinando el texto.

Ministro de Energía, Diego Pardow; y la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza.