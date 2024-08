Se estrecha el cerco en torno de los “Papitos corazón” | Marcelo Trivelli | Opinión

El SERVEL (Servicio Electoral) rechazó 196 candidaturas para las próximas elecciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales por estar dentro del Registro Nacional de Morosos de Pensiones de Alimentos. Este es un nuevo paso que estrecha el cerco en torno de los “papitos corazón” y que está contemplado en la Ley de Responsabilidad Parental N°21.484 promulgada el 31 de agosto de 2022.

En la operación renta 2024, la Tesorería General de la República informo que en el primer pago de la devolución de impuestos se retuvieron $1.574 millones a 9.992 personas por mantener deudas para con hijos, hijas y/o cónyuges.

La ley también contempla otras acciones para obtener el pago de las deudas como, por ejemplo, acceder a los fondos de capitalización individual mantenidas en las AFP.

El avance legislativo en materia de responsabilidad parental ha sido significativo en los últimos años en el país. Pero lo más importante es que, en este ámbito, la ciudadanía y las víctimas de abandono comienzan a confiar en las leyes y la justicia y se atreven a denunciar y acudir a los tribunales.

En un Estado de Derecho, no basta que existan leyes, sino que estas se cumplan y sean aplicables a todos y todas. Por ello no es aceptable que la Ley N°21.484 no contemple la inhabilidad para ser candidato en las parlamentarias y presidencial a los morosos de pensiones de alimentos. Una vez más nuestros congresistas legislan para todos menos que para ellos contribuyendo así al desprestigio de la actividad política.

La legislación ha sido de mucha utilidad para quienes se desenvuelven en la economía formal, pero de difícil acceso para esa importante parte de nuestra sociedad que lo hace en la informalidad. En estos casos son las jefas de hogar que deben asumir de manera individual la manutención de su hogar.

Como se mencionaba más arriba, hay progreso en los aspectos coercitivos para cumplir con las obligaciones de pago de pensiones, pero aun parece lejano que todo jefe o jefa de hogar monoparental reciba lo que corresponde de su excónyuge o expareja.

En Chile, el 14,5% de los hogares corresponde a monoparentales siendo 13% liderado por mujeres y 1,5% por hombres. Si bien aún no tenemos los datos finales del censo 2024, se puede estimar que existen aproximadamente un millón de hogares monoparentales. ¿Cuántos de estos tienen resuelto su pago de pensiones alimenticias? No lo sabemos, pero de seguro son más las y los jefes de hogar que no reciben pensión de alimentos.

La legislación y la política pública debe tener presente el interés superior de la niña o niño y contar con los mecanismos para asegurar su bienestar. En esa línea debe haber políticas públicas de apoyo a hogares monoparentales y también continuar estrechando el cerco en torno a los “papito corazón”.

Marcelo Trivelli

Fundación Semilla