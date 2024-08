Servicio de Salud Magallanes refuerza estrategia de acompañamiento activo



Reforzando el compromiso asumido por la Ministra de Salud en su reciente visita a la región de Magallanes, la Dirección del Servicio de Salud y en particular, su directora Verónica Yáñez, han fortalecido su estrategia de acompañamiento y agenda en terreno, a fin de abordar y conocer in situ la gestión de los hospitales provinciales.



Es así, como recientemente se trasladó hasta el hospital de mediana complejidad de la provincia de Última Esperanza, donde sostuvo reuniones con el equipo directivo, jefaturas de servicios clínicos y representantes de asociaciones de funcionarios/as, con el objetivo de abordar las últimas situaciones ocurridas en el establecimiento y entregar las directrices en materia de gestión, así como los desafíos que enfrenta el hospital para el segundo semestre.



En tal sentido, la directora de Salud Magallanes señaló que, “para alcanzar los diversos objetivos que tenemos como sector salud, necesitamos reconocer y confiar en nuestro mayor pilar que es el destacado equipo humano a cargo de brindar atenciones de salud seguras y de calidad a la comunidad usuaria. Por tanto, la principal riqueza que tiene nuestra Red Asistencial son sus funcionarias y funcionarios y aquí, quiero destacar siempre el compromiso que han demostrado tanto los equipos del Hospital de Puerto Natales como de nuestra red hospitalaria en general, recordando la incansable tarea desarrollada durante los momentos más complejos que vivimos como región y país durante la pandemia por COVID-19. Nuestros funcionarios/as de salud son quienes aportan día a día desde sus saberes y conocimientos a entregar atenciones y prestaciones de salud óptimas para los habitantes de este territorio”, acotó.



Adicionalmente, la autoridad indicó que como Red Asistencial es necesario reforzar articulada y colaborativamente, el gran valor que involucra el cuidado y protección del personal sanitario, considerando que no solo es un profesional de la salud en sí, sino también un ser humano que merece protección cuidado y respeto.



“Nuestra región representa el 1% de la población nacional y ese es nuestro mayor valor, nuestra gente, pero debemos ser conscientes y empáticos que ninguna labor se encuentra exenta de la necesaria perfectibilidad asociada a nuestra condición humana, por lo que el compromiso de todos quienes trabajamos en el Servicio de Salud Magallanes, es la permanente vigilancia de los procedimientos que a diario se despliegan en nuestros hospitales y dispositivos, a fin de mantenernos alerta en la detección de cualquier error involuntario que pueda ocurrir. Sabemos que no estamos exentos de ellos, pero es necesario señalar que los esfuerzos siempre estarán puestos a efectos de superarlos a la mayor brevedad posible y que, frente a eventos adversos o situaciones aisladas y de tipo extraordinarias, reaccionaremos disponiendo de todas las medidas con que el ordenamiento jurídico nos dota como autoridades, considerando para dichos efectos auditar procesos, examinarlos y determinar si concurre alguna responsabilidad de orden administrativo que deba ser sancionada, así como también, el ajuste de los protocolos o procesos internos y la constante revisión y mejora continua de los mismos”, enfatizó Verónica Yáñez.



A lo anterior, Verónica Yáñez, efectuó un especial llamado a la comunidad natalina y de la Provincia de Última Esperanza, en cuanto a valorar el equipo humano con que cuentan en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, enfatizando que los profesionales que se desempeñan en el establecimiento son funcionarios comprometidos con el quehacer público y que, a diario demuestran su profesionalismo y convicción. “La invitación es a seguir confiando en su hospital y en sus funcionarios, porque son ellos, desde sus distintos ámbitos y estamentos, quienes desarrollan las acciones para responder a las demandas en materia de salud de las personas que depositan su confianza en su desempeño y en los esfuerzos que realizan para dar cumplimiento al objeto social de la Salud Pública y a nuestro compromiso institucional”.



De igual forma, la gestora de la Red Asistencial se trasladó hasta la comuna de Porvenir, visitando el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias, donde se reunió con los equipos del establecimiento y conoció sobre los avances, desafíos y dificultades territoriales de la zona.



“Nuestra visita consideró abordar temas de gestión con el equipo directivo, junto a las asociaciones de funcionarios, avanzamos en materias que son de interés, entre ellas salud funcionaria, infraestructura o la seguridad que necesitan nuestros trabajadores para poder desempeñar sus funciones; además, tuvimos oportunidad de presentar y conversar con quienes se encuentran a cargo de los servicios, sobre el proyecto de diálisis planteado para Tierra del Fuego, priorizado por el MINSAL y que permitirá dar cobertura a esta necesidad a nivel local”, indicó la directora de salud.



Agregando la autoridad respecto del avance de proyectos que, “como magallánicos debemos sentirnos orgullosos por los logros que hemos ido alcanzando como sector salud, por ejemplo somos la única región del país con su infraestructura hospitalaria 100% normalizada y contamos con el acelerador lineal para tratamiento oncológico más moderno del país, entre muchas otras cosas, pero sabemos que esto no basta, debemos seguir trabajando en dotar de mayor recurso humano, mayores prestaciones y tecnología para la atención de nuestra comunidad usuaria, por lo que en Porvenir, como en otras comunas, estamos trabajando para que el discurso se transforme en realidad.”



Finalmente, consultada Verónica Yáñez, por las brechas de la Red Asistencial, comentó que para la región como para el resto del país, la falta de médicos especialistas constituye la principal brecha, por lo que desde el Servicio se trabaja persistentemente para atraer profesionales que desarrollen una trayectoria en la región, ya sea en el Hospital Clínico o en el Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales. “Este año 2024, esperamos contar con 11 nuevos médicos especialistas y subespecialistas en nuestra Red, entre los que encontramos un oftalmólogo, un gastroenterólogo, un coloproctólogo y un cirujano vascular, entre otros, especialidades falentes en nuestra región y que esperamos puedan aportar con su atención a la disminución de los tiempos de espera y a la satisfacción usuaria de los magallánicos”.