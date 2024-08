Universitarios expresan preocupación sobre cómo gestionar sus emociones y dónde encontrar apoyos en salud mental

El manejo de la ansiedad y del ánimo son situaciones muy presentes entre los jóvenes que cursan estudios superiores en los planteles que integran este proyecto.

La vida universitaria puede generar algunas situaciones difíciles de gestionar, emociones que resultan desagradables o situaciones más cercanas a problemas de salud mental como la ansiedad o trastornos del ánimo. Estas son algunas de las situaciones que estudiantes de universidades estatales presentan en el ámbito de su salud mental y que los han llevado a recurrir a la plataforma digital Aquí Contigo, que la Red de Salud Digital de Universidades del Estado (RSDUE) puso en marcha recientemente.



En https://aquicontigo.uestatales.cl/ toda persona puede encontrar información acerca de la salud mental, incluyendo conceptos básicos, estrategias de autocuidado, estrategias para cuidar a otros/as, desafíos de la vida universitaria, y las instancias de ayuda y orientación disponibles en el ámbito público y universitario.



“Dicha información, que preparamos junto con los equipos de salud mental de las universidades estatales involucradas en esta iniciativa a partir de la revisión de evidencia y literatura especializada, está disponible para todo público. Pero hay un segundo nivel, sólo a disposición de las personas que forman parte de las universidades que integran la RSDUE, y donde estas pueden convertirse en usuarias y acceder a contenido aún más específico”, explica el psicólogo Antonio Salinas, conector en salud mental de la Red.



“Aquí Contigo apunta sobre todo a la promoción y la prevención en salud mental. Si una persona ingresa a la plataforma, es probable que algo le está pasando, pero no necesariamente sabe qué es y tampoco tiene claro qué hacer al respecto. Entonces esta web orienta y también contiene, lo que implica que, si hay alguien que está con síntomas de un problema de salud mental, puede incluso quizás reducirlos, disminuir la intensidad, y luego tomar decisiones para abordar su situación”, complementa la psicóloga Antonia Luza, académica de la Universidad Arturo Prat y directora de los Centros de Atención Psicológica (CAPSIS) de dicho plantel.



CONSECUENCIAS ACADÉMICAS



La RSDUE, formada a fines de 2021 por universidades públicas del país, nació como un proyecto temático en el contexto del Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, al alero del Consorcio de las Universidades del Estado de Chile (CUECh). En la actualidad, la integran las universidades de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de La Serena, de Playa Ancha, de Valparaíso, de Santiago, de Chile, de O’Higgins, de Talca, del Bío-Bío, de Magallanes, de Los Lagos y Arturo Prat.



“Desde antes de la pandemia de covid-19, muchas universidades ya estaban revisando en qué estaba la salud mental en sus comunidades; había conciencia de la existencia de problemas relevantes y se advirtió que estos tienen consecuencias en lo formativo. Ahora bien, la pandemia permitió reducir algunas barreras vinculadas con el tabú de referirnos a la salud mental, pues su impacto social fue tan grande que nos llevó a hablar más libremente de ella. Esto, dado que muchas personas sufrieron algún grado de afectación en su salud mental”, explica Antonio Salinas.



“Dicho panorama -prosigue- facilitó que se generarán iniciativas como la Red de Salud Digital de las Universidades del Estado y que, como equipos e investigadores dedicados a este tema específico, nos abocamos a crear esta estrategia de promoción y prevención de problemas de salud mental en el ámbito de la salud digital. De tal modo surgió Aquí Contigo, que nace en un contexto de mayor legitimidad social de la problematización de la salud mental”.



ORIENTACIÓN Y CUESTIONARIOS



Una plataforma que sobre todo está siendo utilizada por estudiantes, según cuenta Salinas. “Ya son casi tres mil personas las que han entrado a la plataforma y, entre las más de 500 que han accedido como usuarias, accediendo a mayor información y orientación, al menos el noventa por ciento son alumnos de las universidades que conforman la Red. Asimismo, alrededor del setenta por ciento son mujeres y poco más del veinticinco por ciento son hombres; un cinco por ciento, aproximadamente, no se identifican con uno de esos géneros”, indica el también magíster en Psicología Educacional.



Entre las materias más visitadas -añade Salinas-, se encuentran las redes de apoyo, la vida universitaria y las estrategias para cuidar la salud mental.



El profesional detalla que hay dos menús planteados en el sitio web a partir de la pregunta “¿cómo estás ahora”? y que son los que más convocan a los estudiantes hasta ahora. “Se sienten interpelados, pues la plataforma dispone enseguida la opción ‘estoy sintiendo’ y ofrece como respuestas ‘malestar, desesperanza, inseguridad, tristeza, irritabilidad, preocupación, soledad y muchas emociones’. También dispone como alternativa ‘estoy viviendo’, ante lo cual plantea como respuestas ‘estrés académico, problemas con redes sociales, quiebre de pareja, y consumo de alcohol y otras sustancias’. Una vez que el usuario elige una de estas respuestas, la web abre contenidos alusivos a riesgos, estrategias, dónde conseguir ayuda, entre otros. A través de esto, queremos disminuir una barrera que se presenta cuando los estudiantes quieren pedir ayuda y no saben dónde y cómo”.



El usuario que tiene una cuenta en Aquí Contigo “puede acceder a cuestionarios que buscan facilitar la identificación de síntomas o problemas comunes entre los estudiantes, así como informar potenciales caminos de acción; se asocian, a su vez, con contenidos como lecturas, videos y otros disponibles en la web”, específica Salinas. “A muchas personas con alguna dificultad emocional o de salud mental, les cuesta discriminar si lo que les sucede es algo transitorio y esperable, o algo más complejo y que requiere otro tipo de apoyo, si requiere tratamiento, entre otros puntos, de modo que la plataforma tiene el propósito de informar adecuadamente la toma de decisiones, empoderando a las personas que son usuarias”.



Una de esas decisiones puede ser, sin duda, requerir ayuda personalizada en su propia universidad, en la red de apoyo del Ministerio de Salud o en otra institución pública o privada. “La plataforma entrega bastante información, pero ya el usuario debe decidir qué hacer, considerando las instancias como talleres, terapias grupales, cursos y atención en salud mental disponibles en su casa de estudios y entorno”, precisa Antonio Salinas.



PRESIONES SOCIALES Y PENSAR EN EL SUICIDIO



El conector de salud mental de la RSDUE comenta que los jóvenes de hoy están inmersos en un contexto que presenta diferencias importantes respecto de lo que pasaba con los jóvenes de hace treinta o cuarenta años: “Cada generación tiene sus desafíos; hoy, aparte de las presiones sociales y las dificultades económicas, está su participación muy activa en las redes online y la conciencia y preocupación por la crisis medioambiental, algo que generaciones previas no vivieron y que sin duda puede afectar su salud mental”.



Salinas sostiene que “antes quizás teníamos normalizadas algunas situaciones, pero hoy ya no queremos tolerar ciertos sufrimientos y dolores propios de tener una dificultad de salud mental. Hoy estamos más dispuestos a cuestionar condiciones que no nos hacen sentido, en términos del desarrollo y bienestar de cada uno”.



Irene Léniz, psicóloga, directora de Salud Mental de la Universidad de O’Higgins e integrante del equipo de trabajo que formuló los contenidos del sitio web, afirma que los problemas más comunes de este tipo entre los estudiantes universitarios son “el manejo de la ansiedad, que es el más prevalente; luego el manejo del ánimo y también el riesgo suicida. En cuanto a esto último, porque estamos ante un grupo muy vulnerable, marcado además porque vive el desafío de adaptarse a la etapa de la educación superior, que es muy distinta de la escolar, y porque muchos de estos jóvenes son de primera generación universitaria, entonces hay una alta presión hacia ellos para que terminen la carrera o bien no hay una comprensión de lo que les significa estudiar una carrera dado que no hay una cultura al respecto en sus familias y entornos directos”.



El riesgo suicida también es mencionado por Antonia Luza, de la Universidad Arturo Prat, como “un elemento común entre los estudiantes, que ha ido en aumento en los últimos años”.



En la Universidad de Atacama, Viviana Munita, directora técnica del Centro Universitario Promotor en Salud (CUPS) de dicha institución y quien participó en el diseño de Aquí Contigo, comenta que “la principal temática de atención en el CUPS a la fecha es ideación suicida”.



En Chile, en 2019, las muertes por suicidio fueron la tercera causa de muerte en el segmento etario de 15-19 años y la segunda en el segmento 20-29 años, superada sólo por muertes asociadas con accidentes de tránsito, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Entre 2000 y 2017, se registraron casi 6.300 suicidios entre adolescentes y jóvenes en el país, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.



Se trata de un tema que, por lo tanto, las universidades estatales tienen presente en sus estrategias de cuidado y atención, en conjunto con la red de salud regional y nacional.



EXPECTATIVAS



Antonio Salinas resalta que la plataforma digital podría abrirse a todas las instituciones que conforman el Consorcio de Universidades del Estado de Chile y que durante este segundo semestre se espera que se masifique el uso entre los estudiantes de las casas de estudios participantes de la Red.



“Nosotros hemos visto que los profesores, los equipos de psicólogos y los estudiantes que han utilizado la web valoran la calidad de esta, que sea un sitio serio, con mucha información, sustentada en evidencia y literatura, y chequeada con especialistas. Tener acceso a una plataforma como esta aporta a disminuir el estigma, aunque en los jóvenes esto ya es mucho más atenuado, porque ellos son más proclives que las personas de generaciones anteriores a hablar de sus problemas de salud mental y buscar apoyo, de hecho, en sus movilizaciones, ellos plantean necesidades en salud mental en sus petitorios. Este tipo de plataformas ayuda mucho a alfabetizar en salud mental; la alfabetización es un primer escalón para construir en este ámbito”, concluye Irene Léniz.