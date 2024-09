30 proyectos Investigación e Innovación Escolar fueron socializados por estudiantes y docentes participantes del instrumento IIE del PAR Explora Magallanes



Más de sesenta estudiantes junto a sus docentes, de distintos establecimientos educacionales de la región socializaron sus 30 proyectos de Investigación e Innovación Escolar Explora 2024, durante dos días en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Magallanes.

Esta se enmarcó en el Instrumento de Investigación e Innovación Escolar (IIE), siendo una iniciativa impulsada por el Proyecto Explora Magallanes, ejecutado por la Universidad de Magallanes. Esta actividad tuvo como objetivo socializar los proyectos de investigación e innovación escolar en un espacio estimulante donde se compartieron experiencias de distintos/as estudiantes y docentes a sobre sus proyectos de investigación y/o innovación escolar.

En la inauguración estuvieron presentes el Vicerrector (S) de Vinculación con el Medio de la Umag Eduardo Peña, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Magallanes, Marlene Alvarado, la Seremi de Ciencia de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos y la directora de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas.

La Seremi de Ciencia de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos, señaló que “para nosotros es sumamente importante esta iniciativa, como todas aquellas que lidera el PAR Explora Magallanes porque está permitiendo seguir funcionando con el incentivo de la curiosidad. Nosotros estamos buscando que niños, niñas y adolescentes desarrollen el pensamiento crítico, por lo tanto, gran parte del trabajo que logran a través de esta iniciativa de socialización es avanzar en ello. Seguimos felicitando el trabajo que han desarrollado y espero que siga avanzando de la misma forma para la celebración de los 30 el 2025”.

Al respecto, el Vicerrector (S) de Vinculación con el Medio, Eduardo Peña , dijo que “ bueno en estos 29 años que lleva PAR Explora Magallanes en la región, es un hito importante como Universidad de Magallanes apoyar y estar presente con toda esta juventud desde primero básico a cuarto medio que nos permite poder acogerlos, orientarlos y tener un gran equipo de docente y científicos que apoyan este camino de estos jóvenes que quieren conocer e investigar sobre Ciencia, tecnología en poder acoger estas inquietudes de estos jóvenes”.

Otras actividades

Durante los dos días que duró la socialización, el primer día los estudiantes y docentes crearon una misión espacial con la finalidad de planificar un proyecto (como vivir y que necesitaban en el espacio), el que les permitió compartir con sus pares de distintos establecimientos educacionales.

Mientras que el último día, los y las participantes expusieron sus proyectos en la Feria Socialización de Investigación e Innovación Escolar en el patio de la Facultad de Ingeniería de la UMAG y sus docentes fueron parte del taller de reflexión » docentes como agentes de cambio», que tuvo como objetivo compartir sus experiencias cómo líderes en área de Investigación.



La directora PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, dijo que “ en esta oportunidad los estudiantes y docentes que son parte del Instrumento de investigación e Innovación Escolar se reunieron durante dos jornadas no sólo para mostrar sus trabajos de investigación realizado durante el 2024 sino también para compartir experiencias y facilidades para hacer sus procesos investigaciones y dificultades que han tenido. Además ver las realidades de las distintas comunas siendo miradas y realidades distintas, pudiendo compartir esas vivencias dentro de sus aulas compartiéndolos con sus pares”.

Para culminar, se reconocieron a cada una de las y los participantes de los establecimientos educacionales entregándoles un diploma. Además, se destacaron en categoría Educación Básica en Innovación proyecto “Daily emotions “del Liceo María Auxiliadora y en investigación el proyecto «Bosques y aguas: Sistemas ecológicos” del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths Puerto Williams. Mientras que, en la categoría Educación Media Investigación Proyecto «La Máquina del tiempo » del Colegio British school y en Innovación el proyecto «Gigartigrow» del Colegio British School.

Al respecto, el estudiante Maximiliano Zúñiga del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, dijo que “ para mi increíble ganar el premio innovación, porque es primera vez que me gano un premio así, me pareció muy entretenido porque hubo muchas actividades y pude exponer el proyecto de investigación “ En tanto la estudiante Constanza Moran del Colegio British School comentó que “ nuestro proyecto fue «Gigartigrow” y fue inesperado , pero esperado sabíamos que teníamos un buen proyecto y eso lo que confiábamos en nosotros, eso sí fue inesperado el logro nos emocionamos un montón y eso nos gustó bastante la experiencia, ya que es primera vez que participo en una actividad como esta”.

Finalmente, se destacaron a sus profesores y profesoras: José Díaz de la Escuela Arturo Prat, Jane Arancibia del Colegio Nobelius, , Daniela Vargas del Colegio British School, Paola Vidal de la Escuela Pedro Pablo Leimaitre y Carolina Barría e Hilda Carrera del Liceo María Auxiliadora También, a los y las estudiantes Casandra Olivares del Liceo María Auxiliadora, Julián Gallegos e Isidora Contreras del Colegio British School, por su trayectoria en investigación e innovación escolar.