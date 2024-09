37 mujeres de Punta Arenas son las primeras Cuidadoras capacitadas en el marco de programa piloto de SENCE

El proceso de capacitación incluye la elaboración de un plan de negocios para optar a un subsidio de herramientas de 360 mil pesos, que les permita un empleo dependiente y/o independiente.

Tras 41 días equivalentes a 164 horas de capacitación, 37 mujeres residentes de la comuna de Punta Arenas recibieron sus certificados de capacitación luego de aprobar el curso Servicio de Cuidados Integrales Básicos para Personas Mayores, del programa de Capacitación en Oficios de Sence.

“Esta ha sido una experiencia muy importante, muy enriquecedora y la verdad es que estamos muy contentas como institución de aportar con capacitación para que tengamos personas competentes con habilidades para cumplir con esta labor tan necesaria y que así puedan incorporarse al mundo laboral de forma dependiente como independiente”, destacó la directora regional (s) de Sence, Doris Manquian Cuminao.

El programa piloto se lanzó en marzo en sólo cinco regiones del país: Valparaíso, Metropolitana, Araucanía, Los Ríos y Magallanes, como una forma de aportar a la Política Nacional de Cuidados del gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que se enlaza con las diferentes iniciativas de los gobiernos regionales en la materia.

“Estamos felices porque hoy día se va concretando paso a paso el Chile Cuida que queremos para toda nuestra región de Magallanes. En la región vamos a tener dos centros comunitarios para cuidados, por lo tanto, esta capacitación es una herramienta fundamental para que las mujeres se puedan desempeñar en labores de cuidados en forma remunerada y capacitadas para ello”, expresó la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruíz.

Para el gobernador regional, Jorge Flies, esta certificación se inserta en los lineamientos de la Red Cuidar Magallanes, instancia encabezada por el gobierno regional y en la que Sence participa.

“Parto diciendo que el presidente ha insistido diciendo que tiene que haber un cuarto pilar de soporte social en Chile y ese es el cuidado y esto responde, precisamente en una visión que Sence tiene en el proceso de capacitación. Felicito especialmente a las mujeres que se certificaron, mujeres valiosas, empeñosas y que hoy día pueden decir que llegaron a una meta más”, destacó la máxima autoridad regional.

Cabe destacar que además de la capacitación, el programa ofreció la posibilidad de certificar competencias como Cuidadora/or Primaria/o, perfil de ChileValora. En efecto, 36 de las egresadas ya evaluaron sus nuevas competencias y están a la espera del resultado de dichas pruebas.

Carolina del Carmen Ibañez Ricarte, una de las alumnas, dijo que el curso, “es una puerta más que se me abre para poder seguir surgiendo, poder buscar nuevas oportunidades de trabajo. Actualmente ya tengo algunas propuestas por ahí y quiero definirlo bien”, adelantó.

Por su parte, Eliana Hernández Torres, comentó que “este curso me sirvió para tener más herramientas en el campo de cuidados integrales dirigido a personas mayores, lo que me va a servir para trabajar, además el fondo de 360.000 mil pesos, me va a posibilitar tener herramientas para desempeñarme mejor en mi trabajo de cuidadora”.

Dentro de los beneficios con que las alumnas contaron durante la capacitación, recibieron un subsidio diario de $4.000, un subsidio diario de $5.000, para quienes tenían a su cuidado a menores de 6 años o mayores con dependencia y un seguro de accidentes que asciende a 1.100 UF.