A Sala: Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que reconoce y mejora las condiciones laborales de buzos

La instancia parlamentaria aprobó en particular la iniciativa, tras la ratificación en general a fines de agosto.

De las indicaciones que se hicieron al proyecto de ley destaca la constitución de un organismo sectorial de competencias laborales para impulsar la certificación de las personas trabajadoras del sector.





(Valparaíso, miércoles, 25 de septiembre) – La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la tarde de este martes en particular y por unanimidad el proyecto de ley de protección a los buzos, el cual reconoce esta labor y mejora las condiciones de salud y seguridad de las y los trabajadores.







Este proyecto había sido ingresado en julio por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara Román, junto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, para luego, el 27 de agosto, ser aprobado en general y por unanimidad por la misma Comisión.







“Quiero agradecer a los parlamentarios de esta comisión que enriquecieron esta iniciativa, que ahora sigue su curso en la Sala. La actividad que realizan los buzos se encuentra expuesta a altos niveles de riesgo de accidentabilidad y también con fatalidades y esto busca, precisamente, proteger y reconocer el contrato de trabajo del buceo y las actividades anexas”, aseguró la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.







La secretaria de Estado agregó que “se busca, precisamente, que las tasas de accidentes sean menores, que ojalá lleguen a cero, así como también las fatalidades que han ocurrido en la industria y que no dejan de conmover a sus familiares y al país”.







Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto con valorar la aprobación unánime de las y los diputados de la Comisión, enfatizó que “el buen resultado de hoy es, por cierto, producto del Diálogo Social que hemos desplegado en terreno con gremios y sindicatos del sector y con los parlamentarios de las regiones. Para nuestro Gobierno es fundamental avanzar en Trabajo Decente; por ello, resguardar los derechos laborales que permitan a las y los buzos desempeñarse en óptimas condiciones de seguridad y salud, ha sido una prioridad”.







Es por lo anterior que el subsecretario Boccardo agregó: “Esperamos que el proyecto tenga una votación satisfactoria en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, para que, una vez cumplida su tramitación en el Senado, sea despachado a ley”.







En tanto, la diputada Javiera Morales expresó: “Estamos bien contentos, porque en la Comisión de Trabajo se aprobó por completo ya este proyecto de ley y prontamente lo conoceremos en la Sala de Diputadas y Diputados. Un compromiso que adquirió el Gobierno del Presidente Gabriel Boric gracias al impulso de diversos parlamentarios y parlamentarias del sur de Chile”.







En esa misma línea, el diputado Andrés Giordano, miembro de la Comisión de Trabajo, comentó que “esta es una tremenda noticia para los buzos a lo largo de todo el país. Se reconoce su función, se reconoce laboralmente esta actividad, que ha estado abandonada permanentemente y con una altísima accidentabilidad y precarización laboral. A partir de esta ley no solo se les reconoce sus labores, también se les protege”.







Por su parte, el diputado Mauro González, valoró el apoyo transversal de todos los sectores de la Comisión con la aprobación de este proyecto de ley: “Hemos colocado el interés de protección de los buzos como algo prioritario. Esperamos que pueda seguir avanzando, que se pueda votar rápido en Sala y pasar al Senado. Ha sido un gran proyecto y llegamos a muy buenos acuerdos por los buzos de nuestro país”.







Además, el diputado Héctor Ulloa destacó la unanimidad de la aprobación del proyecto de ley y las indicaciones que se le hicieron a la iniciativa, la cual le da más robustez al contenido: “Las indicaciones que se le agregaron fortalece este proyecto, porque está destinado, en primer lugar, a reconocer el trabajo los buzos y buzas de nuestro país. Y, en segundo lugar, creo que es lo más importante, a protegerlos, tanto en la responsabilidad del empleador, pero, sobre todo, en el ámbito de la ocurrencia de siniestros en el fenómeno de la descompresión y de la necesidad médica de acercarlos urgentemente a las hacia las cámaras hiperbáricas”.







Dentro de las indicaciones que se le hicieron al proyecto de ley, destacan:







Que ChileValora impulse la certificación de competencias laborales de trabajadores del sector.

Tener un registro de servicios de buzos, con exigencias de licencia para la labor de buceo.

Tener un protocolo de procedimientos ante accidentes por descompresión que coordine a las instituciones pertinentes y a la empresa para el oportuno acceso a cámaras hiperbáricas.

Que se declare el 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los Buzos de Chile.









Contenido del proyecto







Las principales materias abordadas en el proyecto de ley son:







Reconocimiento del contrato de trabajo de buceo: El proyecto propone incorporar el contrato de buceo y actividades conexas al Código del Trabajo, específicamente al título del contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar y los trabajadores portuarios eventuales. Así, se establece su ámbito de aplicación y su respectiva definición.

Regulación de la salud y seguridad laboral de buzos: Proporciona todos los medios técnicos y de seguridad necesarios para desempeñar las labores de buceo, regulando la obligación de los empleadores en generar esta labor. Dentro de estas, está la obligación de llevar el registro de tiempo de inmersión, para resguardar el debido cumplimiento de este, además de llevar el cumplimiento de las jornadas de trabajo a través de un registro electrónico.

Responsabilidad del dueño de la obra o empresa que ejecuta las labores: La iniciativa legal establece la responsabilidad del dueño de la obra, faena o empresa que encarga ejecutar las labores respecto de la adopción de las medidas para un trabajo seguro de la empresa contratista o usuaria. Cuenta con la asistencia de las mutualidades de seguridad y del ISL, entidades que administran el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Obligaciones empresa principal: Se establecen responsabilidades concretas para las empresas principales, las que deberán con dispositivos de salvamento; procedimientos de control de sus infraestructura tales como balsas, jaulas, plataformas y bodegas flotantes; procedimiento y equipamiento mínimo de primeros auxilios aplicables a las labores de buceo; procedimientos de control de tiempos y maniobras para los efectos de presión en el cuerpo en el contexto de las labores de buceo y del buceo repetitivo; procedimiento de control de aparatos, sistemas o medios utilizados en las labores de buceo, entre otras.

Registro electrónico de documentación y registro de asistencia: Las empresas de buceo deberán contar con dos registros. Por una parte, se deberá implementar un sistema electrónico de control específico para el cumplimiento de los tiempos de inmersión, de acuerdo con la profundidad de la labor de buceo, y el periodo de descanso necesario tras dicha operación. Adicionalmente, deberán mantener en dicho sistema un registro de documentación electrónica que considere los antecedentes relativos a los equipamientos, herramientas y elementos de seguridad utilizados en cada inmersión, debiendo consignar el registro de matrícula vigente del buzo respectivo