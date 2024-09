Avanza en el Congreso proyecto que prohíbe las llamadas spam

Al Senado fue despachada la iniciativa impulsada por la diputada Javiera Morales que busca poner fin a las llamadas publicitarias no deseadas y entregar mayor protección a los usuarios, quienes deberán entregar de forma activa su consentimiento expreso para recibir este tipo de comunicación.

Por 121 votos a favor, 10 en contra y una abstención, avanzó el proyecto que prohíbe las llamadas spam, permitiéndose sólo si el consumidor lo autoriza previamente, y sanciona aquellas empresas que no respeten la ley a multas que podrían llegar a las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

En concreto se trata de dos iniciativas: una presentada por la diputada Javiera Morales junto a diputados del Frente Amplio que responden a las crecientes quejas ciudadanas sobre la invasión de su espacio personal por parte de empresas y busca regular las comunicaciones comerciales y de cobranza que no cuenten con el consentimiento expreso de los usuarios. La segunda es del diputado Héctor Ulloa (ind. PPD), la cual fija un límite en las cobranzas, estableciendo un número máximo de contactos telefónicos o visitas por semana que se pueden realizar, tanto por parte del proveedor del crédito como de las empresas de cobranza.

Al respecto, la parlamentaria indicó que “personas mayores, jubilados, me han contado que debido a estas llamadas spam han modificado sus costumbres. Mucha gente ha decidido no contestar ninguna llamada de contactos desconocidos. Ello ha generado que personas que están a la espera de una intervención médica, una consulta o incluso una cirugía, no hayan contestado la llamada del hospital para agendar, cancelar o reagendar una intervención”.

Además, agregó que “estas llamadas se transforman en una constante presión que genera estrés y ansiedad innecesaria, ya que cada llamada podría ser una emergencia o un asunto importante de nuestros trabajos o nuestras familias. Lo que puede ser una llamada por lista de espera para especialistas, cirugías o atención de consultorios, termina siendo un intento de venta o de entrega de información no solicitada”.

Este proyecto establece una protección preventiva, asegurando que solo recibirás llamadas publicitarias si se entrega un consentimiento previo, lo que se diferencia de la Ley de Protección de Datos Personales, que solo permite reaccionar de forma posterior a una llamada no deseada.