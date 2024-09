Chile vs Argentina hoy se enfrentan en el Estadio Monumental de Buenos Aires

En un partido válido por la 7a fecha de las clasificatorias rumbo al próximo Mundial, la Selección Chilena de Fútbol se medirá hoy jueves 5 de septiembre como visitante contra Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Ambos seleccionados viven situaciones muy diferentes, considerando que los trasandinos vienen de consagrarse como campeones de la Copa América 2024, situación que contrasta totalmente con el desempeño de ‘La Roja’ en dicha competición, tras haber quedado eliminados en la fase de grupos luego de 20 años y además, sin marcar ni un solo gol en el torneo.



Ahora, el elenco chileno dirigido por Ricardo Gareca, quien hará su debut en la banca de la Roja en las clasificatorias de cara a la cita mundialista, deberá buscar al menos un empate frente a la albiceleste para mantenerse con chances de escalar en la tabla de posiciones.



El desafío para el equipo chileno complicado, considerando que la Selección Chilena nunca ha obtenido un triunfo como visitante contra los argentinos y solo ha obtenido tres empates en los últimos ocho duelos disputados allá. Sumado a ello, están las bajas de Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo, Erick Pulgar, Diego Valdés, Alexis Sánchez y Bruno Barticciotto. Un dato no menor, es que Messi no jugará esta doble fecha FIFA, ya que no fue convocado por el director técnico de Argentina, Lionel Scaloni.



El partido se disputará a eso de las 20:00 horas (de Chile, 19 horas, hora de la región de Magallanes) en el Estadio Monumental de River Plate y será transmitido por la señal abierta en Chilevisión, además de ser emitido por la cadena ESPN en el cable.

Posibles formaciones del partido de hoy:

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz y Thomas Galdames; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola y Marcelino Núñez; Darío Osorio, Víctor Dávila y Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina; Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.