Comenzó en Magallanes el XXV Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras

Este lunes 23 de septiembre comenzó el XXV Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras en la austral región de Magallanes, con la ponencia de la reconocida escritora y periodista española Rosa Montero. Este evento, que se desarrolla del 23 al 27 de septiembre, reunió a cerca de 150 profesionales de las letras de todo el mundo, destacando el compromiso del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a través del financiamiento del F.N.D.R., así como el apoyo de Sernatur y el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unesco, y el apoyo de empresas como Arauco y Latam.



Hasta el viernes, la región de Magallanes se convierte en el epicentro del periodismo y la literatura, al albergar el XXV Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, organizado por Ammpe World y Sernatur. Elia Simeone, presidenta de la asociación, dio la bienvenida a las participantes compartiendo el significado y los orígenes de este importante evento, que tuvo lugar tras su elección en Roma para dirigir la organización.



«Compartí la noticia de mi nombramiento en dos publicaciones: una dirigida a mis hijos y otra al gobernador de Magallanes, Jorge Flies, con quien celebré con entusiasmo mi elección», relató Simeone. En su intervención, agradeció profundamente el apoyo del gobernador, subrayando la importancia de su respaldo para llevar a cabo un congreso de esta magnitud. «Este congreso es un sueño hecho realidad, y su ayuda fue fundamental para superar los desafíos, especialmente aquellos relacionados con la burocracia administrativa. Hasta hace seis meses, contábamos con pocos avances en el financiamiento», explicó.



Simeone destacó que regiones como Magallanes solo pueden prosperar si cuentan con autoridades comprometidas con el desarrollo. «Creo firmemente que Magallanes merece un centro antártico internacional, y que incluso es posible construir un túnel subterráneo para cruzar el Estrecho de Magallanes», afirmó con convicción.



El congreso, que originalmente esperaba la asistencia de entre 80 y 100 personas, ha superado las expectativas con 147 asistentes. «Este aumento se debe al excelente trabajo de difusión y al interés por conocer esta maravillosa región y los temas que abordaremos», señaló Simeone. El programa, fruto de dos años de colaboración con universidades nacionales e internacionales, contará con la participación de destacadas ponentes, prometiendo un enriquecedor intercambio de ideas y experiencias.



Finalmente, Simeone destacó el valor descentralizador del evento y su rol en la promoción de la igualdad de oportunidades para mujeres periodistas y escritoras. Este congreso crea un espacio de intercambio y colaboración que fortalecerá las redes de trabajo. Entre las ponentes, se encuentran representantes de países como Etiopía, Kazajistán, Estados Unidos y Finlandia, consolidando a Magallanes como un actor clave en la economía nacional y la cultura global.



Por su parte, el gobernador Jorge Flies resaltó la importancia de la mujer y la palabra como fuerzas transformadoras en la sociedad. «Es un placer contar con su presencia en la región más grande y hermosa de Chile», expresó Flies, destacando que en Magallanes no se llega «al fin del mundo, sino al inicio de uno nuevo». Agradeció a Sernatur por la coordinación necesaria para llevar a cabo el evento y a Elia Simeone y al directorio de Ammpe World por su liderazgo en la realización de este «sueño hecho realidad».



En su discurso, el gobernador mencionó los desafíos del siglo XXI, citando a la periodista Mónica González, quien considera el periodismo como un «cordón umbilical» vital para la sociedad. «Este encuentro nos reúne bajo el signo de la mujer y la palabra, fuerzas históricamente marginadas», subrayó, reconociendo el poder transformador de la voz femenina.



Flies reflexionó sobre el rol de las mujeres en el ámbito del logos, señalando que, aunque su voz ha sido relegada durante siglos, hoy están en una lucha decisiva por el reconocimiento que merecen. «Este siglo es, sin duda, el de ustedes, mujeres con el poder del logos», proclamó, instando a las asistentes a utilizar su voz como herramientas de cambio y esperanza.



El presidente Gabriel Boric, en un saludo grabado, expresó su apoyo al congreso, agradeciendo al Gobierno Regional por su respaldo financiero a través del Fondo Regional de Desarrollo. «Sin su apoyo, gobernador Flies, no habríamos podido reunir a este destacado grupo de académicos, periodistas y escritores», destacó Boric. El congreso, que reúne a cerca de 150 participantes bajo el eslogan «Cambio de paradigma: Nuestro norte está en el sur», evoca la obra del artista Joaquín Torres García. Asistentes de universidades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica debatirán temas cruciales como los desafíos del periodismo contemporáneo, la libertad de expresión, la democracia, la inteligencia artificial y las nuevas plataformas.



Boric subrayó la colaboración de siete universidades chilenas con instituciones extranjeras en los paneles temáticos y destacó el valor de esta iniciativa organizada por la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas. «Estoy seguro de que será una instancia de discusión de alto nivel», afirmó.



Al concluir su saludo, Boric invitó a los asistentes a disfrutar de la belleza de la región, mencionando atractivos turísticos como el centro Subantártico de Williams, el Parque Omora y el Parque Nacional Torres del Paine.



El director regional de Sernatur, Víctor Román, también agradeció la presencia de destacadas mujeres líderes en el periodismo, cuyo trabajo inspira a nuevas generaciones. «Sus logros son un ejemplo a seguir y nos enorgullece tenerlas en nuestra región», declaró. Además, recordó a Gabriela Mistral, quien encontró en los paisajes australes la inspiración para su obra «Desolación», y confió en que las participantes encontrarán en Magallanes la misma energía para seguir creando y transformando el mundo.



El congreso no solo representa una oportunidad única para mostrar las infinitas posibilidades de la región, sino también para consolidar a Magallanes como un punto clave en la promoción del turismo y el intercambio cultural en el escenario internacional, concluyó Román.