Comuna de Porvenir celebró: “Los que pasamos Agosto” actividad para los Adultos Mayores

El municipio de Porvenir, a través de DIDECO, organizó con gran éxito la actividad “Los que pasamos Agosto”, un evento especial dedicado a celebrar y reconocer a los adultos mayores de la comuna. La jornada, que contó con música, baile, premios y un ambiente festivo, fue ampliamente celebrada por los asistentes y organizadores.

La actividad se destacó por su programación variada y su calidez. La flamante reina del evento expresó su sorpresa y alegría por la decisión del público: “Muy contenta, no me lo esperaba a la decisión del público”, comentó.

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, también expresó su satisfacción con el resultado del evento: “Creo que, haciendo un resumen de todo, primero el artista enganchó; fue importante todo lo que desarrolló aquí en el escenario, pero sobre todo cantó, bailó y toda la gente participó. Así que estamos muy contentos, como municipalidad, de esta actividad que siempre la esperan las personas mayores. Quiero agradecer a DIDECO con todos sus funcionarios porque este es un trabajo de casi dos semanas. Así que todo el mundo estaba contento y agradeciendo de esta fiesta. Esperamos repetirla ahora en el segundo semestre, así que felicidades para todos.”

La actividad no solo ofreció entretenimiento, sino también una oportunidad para que los adultos mayores de Porvenir se reencontraran con viejos amigos y compartieran sus experiencias. Una de las asistentes destacó el valor emocional del evento: “Muy emocionante la actividad, un reencuentro con todos los amigos de Porvenir de antaño. Aprovechamos de socializar, conocer sus intereses, necesidades y saber cómo está su salud. Desde siempre los visito y espero que nos sigamos acompañando y pasando muchos agostos.”

Otro asistente elogió la organización y el ambiente de la jornada: “Una tarde muy entretenida, buena música, llena de colorido, entusiasmo, se bailó, se cantó, hubo premios, así que muy entretenida, una tarde en reconocimiento de todos los adultos mayores.”

El evento también tuvo un significado especial para la comunidad local. Un asistente comentó: “Precioso, todos logramos pasar agosto, ya somos adultos mayores, así que muy contento por la comunidad. Ellos son parte de la historia del pueblo, así que no podía pasar en vano un día como hoy.”