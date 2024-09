Conmemoración de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes por la Goleta de Ancud en 1843 se realizó en Porvenir

Puso en valor el legado de la cultura chilota en la identidad magallánica.

«Así como no abandonamos la idea de este feriado, debemos seguir adelante con la instalación de una soberanía efectiva, no sólo constituyéndose como una acción militar, si no que política, social y económica en posesión de nuestro territorio y en especial de nuestra provincia» añadió el delegado José Campos Prieto.

La ceremonia estuvo organizada por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y la Municipalidad De Porvenir, quienes agradecen la participación del Centro Social Hijos de Chiloé y las presentaciones de la Agrupación Kutralihue y de los músicos Francisco López y Lucas Alvarado.