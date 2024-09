Delegación internacional de periodistas y escritoras visitaron Puerto Williams y sus bellezas naturales

Puerto Williams se transformó, por unas horas, en el epicentro del diálogo cultural al recibir a casi 85 periodistas y escritoras de diversas partes del mundo.

La visita al parque Omora dejó una huella imborrable en los asistentes, destacando la belleza del lugar. “He visitado muchos países del mundo, pero esta es lejos la zona más hermosa que he conocido”, comentó una de las participantes, reflejando el impacto de la región. Este encuentro no solo simboliza la llegada de una delegación internacional al fin del mundo, sino que también es un reconocimiento a la riqueza natural y étnica de la región de Magallanes, en particular de la provincia Antártica. Para la comunidad local, recibir a estos visitantes es un privilegio, un honor que les permite mostrar su patrimonio histórico y paisajístico. “Estos visitantes se convertirán en embajadores de Magallanes y de nuestra provincia. Esperamos que su experiencia aquí los inspire a volver, a explorar más nuestro territorio y a plasmar su vivencia en ideas, libros y poesía”, destacó José Soto Pasek, presidente de la Asociación Gremial Subantártica de Turismo.

La jornada culminó con un sentido agradecimiento hacia la delegación, que prometió compartir su experiencia y transmitir el encanto de la región a sus respectivos países. Al finalizar el evento, se capturaron momentos en fotografías, asegurando que este viaje quedará no solo en la memoria, sino también en la historia visual de Puerto Williams. Mariu Martini, periodista de la Revista Huéspedes de Argentina, compartió su reflexión sobre la jornada: “Pocas experiencias con tantas sensaciones en un día. Primero, ser conscientes, mapa mediante, del punto austral en el que nos encontrábamos. Caminar por ese bosque tan ignoto para muchos. Lo pequeño que somos ante la naturaleza muchas veces. Pero lo mejor de todo fue ver las expresiones de las mujeres que formaron parte de este viaje. Tan alegres que hasta sumamos nuestras voces al aplauso del aterrizaje, entonando sonrientes ‘gracias a la vida’. Me lo llevo en la retina y en los ‘clicks’ de este gran viaje. Agradecida de haber pisado el lugar por donde respira el planeta”.

Analia Vázquez añadió: “Viajar a Puerto Williams fue una experiencia maravillosa desde todo punto de vista. Conocer un laboratorio científico natural en el que se trabaja de manera ética cuidando los ecosistemas y su biodiversidad, en un paisaje de ensueño con mar, ríos, lagos y montañas. Me parece vital que haya difusión tanto de las propuestas turísticas como de las investigaciones científicas, para que todo el mundo pueda aprender y conocer Puerto Williams. En este congreso damos comienzo al Capítulo Ammpe Argentina y esperamos trabajar de manera cooperativa con Chile para hacer sinergia y potenciarnos mutuamente con propuestas enriquecedoras”.

Por su parte, Patricia Gallardo, periodista del Diario La Nación de Argentina, expresó: “Qué alegría conocer Puerto Williams y qué privilegio, como argentina, mirar el sur también de la vereda de enfrente. Poder descubrir los orígenes de estas tierras, hablar con quienes viven aquí y ver el amor que le ponen al cuidado del medioambiente, ingrediente indispensable para que en el futuro se siga disfrutando de esta naturaleza que, más allá de temas políticos, nos hermana en su belleza. Una gran experiencia, sin dudas”. “Volviendo de Puerto Williams me queda el asombro de haber estado al borde del mundo. Conmueve la belleza de los paisajes y la presencia en el aire del alma del pueblo yagan. Todo allí es conmovedor, desde lo imponente de los dientes nevados, hasta la delicadeza de un liquen. Un privilegio enorme haber podido estar en este viaje”, expresó María Clara Martínez, una de las integrantes de la delegación.

El consenso general fue que el congreso terminó siendo un espacio de debate y reflexión que invitó a los participantes a empaparse del territorio. “Las periodistas y escritoras que llegaron como turistas se marchan como embajadoras de la riqueza cultural y natural de Puerto Williams, llevando consigo las historias y experiencias vividas. Así, cada uno se convierte en un vínculo entre su tierra y la mágica realidad del fin del mundo, enriqueciendo su trabajo con el legado de un lugar que respira historia y belleza”, concluyó Elia Simeone, presidenta mundial de Ammpe World.