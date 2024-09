Estudiantes del Liceo Sara Braun participaron en Ruta de la Memoria efectuada en Punta Arenas

Un grupo de estudiantes de Tercer Año del Liceo Sara Braun de Punta Arenas, participaron este lunes 9 de septiembre en una actividad de Ruta de la Memoria y Derechos Humanos organizada por la SEREMI de Educación, junto a ex presos políticos del período de la dictadura en Magallanes.

En el trayecto, los estudiantes fueron acompañados por profesores del establecimiento y los SEREMIS de Justicia y DDHH Michelle Peutat, De la Mujer y Equidad de Género Alejandra Ruiz, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Carolina Herrera, de Deportes Alejandro Olatre y el Director Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos Christian Figueroa y fueron visitados puntos significativos de la memoria en DDHH de Punta Arenas, como el frontis del Regimiento Pudeto, la ex casa del Deportista, el sitio de Memoria que recuerda a Gloria Nilsen y Ema Coñue, la plazoleta que recuerda a Francisco Bettancourt, el ingreso a ex Asmar en avenida 21 de Mayo y la ex Cárcel Pública de Punta Arenas.