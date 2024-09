Gobierno ha recuperado y entregado 20 Sitios de Memoria

La recuperación de Sitios de Memoria, es una de las importantes tareas que ha llevado adelante el Gobierno y el Ministerio de Bienes Nacionales, en conjunto con agrupaciones de víctimas y familiares de quienes sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar en Chile.

El objetivo de estos sitios no es solo rescatar la memoria histórica, sino que también es una forma de reparar y contribuir a que las futuras generaciones construyan una democracia mucho más sana.

En ese sentido, desde el año 2022 hemos recuperado y entregado 20 Sitios de Memoria a agrupaciones, y seguiremos avanzando con la pronta entrega del Sitio de Memoria Irán 3037 ( ex Venda Sexy) a la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy.

En la Quinta Región, el ex Centro de Detención y Tortura Rocas de Santo Domingo ya fue entregado, a través de un permiso de ocupación provisoria, a la Fundación por la Memoria San Antonio.

En Santiago, la ex Clínica Santa Lucía ya fue traspasada en concesión de corto plazo a la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía y en Valdivia, prontamente se hará la entrega de concesión de uso gratuito de corto plazo del sitio de memoria Ex Cárcel Isla Teja, a la agrupación de Ex Presos Políticos de Valdivia, esos, entre tantos otros sitios.

Detalle de Sitios de Memoria gestionados por el Gobierno

Irán 3037, ex Venda Sexy

El recinto funcionó entre junio de 1974 y marzo de 1975, concentrando sus operaciones entre agosto y octubre de 1974. Sus acciones se centraron en la detención de estudiantes universitarios del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y del Partido Socialista. Se caracterizó por ser un centro de detención al que llegaban detenidos que serían asesinados y/o desaparecidos con posterioridad, llevando al límite la capacidad de castigar e infligir daño, efectuando diversos tipos de torturas sexuales. El Ministerio de Bienes Nacionales, con apoyo del SERVIU, realizó la expropiación del inmueble. El ministerio ha dispuesto seguridad permanente en el inmueble, además ha asumido la reparación de algunas instalaciones para asegurar la entrega responsable del sitio de memoria, que se proyecta para fines de 2024.

Hornos de Lonquén

A raíz de una denuncia anónima ante la Vicaría de la Solidaridad, el 30 de noviembre de 1978, se hizo el primer hallazgo de detenidos desaparecidos de la dictadura cívico militar en Chile, en los Hornos de Lonquén. En el lugar, se descubrieron los restos de 15 campesinos, quienes fueron ejecutados el 8 de octubre de 1973. El sitio donde estuvieron los hornos, fue declarado sitio histórico y adquirido por Bienes Nacionales en 2004. La administración del sitio será entregada dentro de los próximos meses a la Corporación Hornos Lonquén.

Colonia Dignidad

Símbolo de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. El ex enclave alemán, liderado por Paul Schäfer, es un lugar donde hubo niños y niñas que sufrieron abusos de todo tipo, y además durante la dictadura fue un lugar de desaparición y tortura de opositores al régimen. Actualmente hay una comisión mixta que ha trabajado para rescatar el lugar para su desarrollo como sitio de memoria. Esta comisión, que existía desde antes que asumiera esta administración, en nuestro Gobierno tuvo un reimpulso, retomando sus sesiones en 2023. La comisión mixta que ha trabajado en el rescate de la Ex Colonia como sitio de memoria está integrada, de parte de Chile, por los ministerios de RREE Justicia, Cultura y Bienes Nacionales.

Fosa Pisagua

Por su ubicación geográfica, este pueblo aislado, costero y rodeado por el desierto, cumplía con la pretensión estratégica de ocultar estas políticas de horror.El 18 de septiembre de 1973 desembarcaron del mercante Maipo los primeros 50 prisioneros, provenientes desde Valparaíso. Durante la dictadura militar, Pisagua albergaría en total a más de 800 prisioneros, de los cuales 24 habrían sido ejecutados y enterrados ilegalmente, sin siquiera informar a sus familiares sobre el destino de los detenidos. El Ministerio de Bienes Nacionales recuperó su administración, que estaba en manos del Municipio de Huara y se están recibiendo solicitudes de concesión de parte de organizaciones de DDHH.

Ex Cárcel Isla Teja Reseña

En este recinto carcelario, ubicado en la Isla Teja, se concentró el mayor número de presos políticos en la Región de los Ríos entre el Golpe de Estado de 1973 y el año 1989. Los testimonios consignan que se trataba de un edificio de construcción nueva, inaugurado en 1973, en el que hombres y mujeres permanecían separados. Durante su permanencia en este recinto los prisioneros políticos no tenían permiso para ver a sus familiares ni para trabajar, situación que varió con el tiempo, permitiéndose las visitas los días sábado y la posibilidad de trabajar en un taller de carpintería. Tras realizar obras de emergencia para habilitar el lugar, prontamente se hará la entrega de concesión de uso gratuito de corto plazo del sitio de memoria Ex Cárcel Isla Teja, a la agrupación de Ex Presos Políticos de Valdivia.

Rocas de Santo Domingo

Colindante al humedal ubicado en la desembocadura sur del río Maipo se encuentra el ex centro de detención Balneario Popular Rocas de Santo Domingo. Al interior del recinto, eso sí, sólo quedan ruinas del complejo vacacional, que incluía cabañas, comedores, baños y lavaderos. Tras el golpe militar, el recinto fue utilizado por la DINA como campo de concentración y espacio de instrucción de sus agentes clandestinos. El ex Centro de Detención y Tortura Rocas de Santo Domingo ya fue entregado un permiso de uso provisorio a la Fundación por la Memoria San Antonio.

Ex Clínica Santa Lucía

Antes del Golpe, la casa era la sede regional del Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu) y, tras el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende, la casa fue allanada, expropiada y luego bautizada por la DINA como “Clínica Santa Lucía”, espacio que en realidad albergó un centro médico clandestino para prolongar la vida de personas secuestradas y torturadas. Tras realizar obras de emergencia, fue traspasado a la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía.

Casa de los Derechos Humanos, Colón 636, Punta Arenas

Inmueble utilizado como espacio de torturas, la también llamada Residencia Beaulier, tuvo diferentes usos, fue la residencia del arquitecto Antonio Beaulier Bourbois hasta el año 1946, sede de la Cruz Roja entre los años 1950 y 1954, hospital naval provisorio, centro de tortura y central del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) desde el año 1973 hasta el año 1976, actualmente es Casa de los Derechos Humanos.

Se convirtió en Monumento Nacional a fines de 2015, como registro de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la región. Posteriormente en febrero de 2020, fue incendiada, dejando en evidencia el negacionismo. Actualmente el Ministerio de Bienes Nacionales está trabajando, junto a otras carteras, un plan de emergencia para evitar que aumente su deterioro.