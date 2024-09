Llamado a la unidad frente a la corrupción y el crimen organizado marcó Te Deum del 18 de Septiembre en Santiago

En el marco del Tedeum ecuménico, el arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Chomalí, llamó a un gran acuerdo nacional entre quienes tienen responsabilidades públicas y privadas, en el marco de su discurso sobre la crisis de seguridad y de corrupción en el país. Sostuvo que «ha sido doloroso para los chilenos ver como la corrupción se ha ido enseñoreando de lugares que por su naturaleza debiesen ser intachables». El representante de la iglesia Católica dijo que «Chile está escandalizado al ver tanta avaricia y ansias de poder que no trepidan en sobornar, en valerse del cohecho para lograr sus objetivos, y en el tráfico de influencias. Qué daño a la fe pública, a la democracia, al Estado de Derecho le hacen los escándalos de corrupción y abusos de toda índole que vemos día a día».

Respecto al mensaje del el arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Chomalí, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dijo que «dio un muy buen discurso que comparto prácticamente en su plenitud, en especial en los ejes que abordó las preocupaciones que tenemos respecto de Chile, pero también creo que este es un momento en que los chilenos nos quieren ver a todos unidos, son pocos los momentos donde logramos tener una unidad férrea».

La ministra de Interior, Carolina Tohá, se refirió a las palabras entregadas por el arzobispo Fernando Chomalí y aseguró que comparte sus declaraciones. “Nos sentimos muy identificados con el fondo de ese mensaje, primero con esta mirada de erradicar de nuestra conversación todo pesimismo sobre Chile y también el conformismo. Debemos mirar con ambición al futuro, poniendo énfasis en algunos temas donde existen dolores en nuestra sociedad”, señaló la jefa de gabinete. En esa línea, Tohá detalló que “el llamado que Monseñor hace, y que nos compete directamente en el ministerio que hoy dirijo, es a buscar acuerdos en el tema de la seguridad y combatir con fuerza y decisión el crimen organizado, algo con lo que no debemos acostumbrarnos a convivir. Respaldamos este llamado al 100%”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los emplazamientos del Arzobispo Fernando Chomalí ante la crisis de corrupción que enfrentan diferentes instituciones del Estado, y destacó que el Ejecutivo ya tiene «una agenda de probidad en el Parlamento, que vamos a reforzar con una nueva propuesta de sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y complementarla con la Ley de Lobby que se está discutiendo». Asimismo, «van a venir indicaciones para perfeccionar nuestra legislación en la identificación de conflicto de interés y tráfico de influencias, que es algo que hemos visto demasiado en los últimos casos de corrupción», añadió la secretaria de Estado. Al mismo tiempo, Vallejo destacó la importancia de «dialogar para lograr concretar los acuerdos que Chile necesita para proteger y defender nuestras instituciones democráticas de la corrupción y del crimen organizado».

En el marco de la celebración del Te Deum Ecuménico en la Catedral Metropolitana, encabezada por el arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Chomalí, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, participó de la tradicional ceremonia junto al Presidente Gabriel Boric y las autoridades de Estado. La representante de la Corporación destacó el mensaje entregado por el monseñor Machalí como potente y unitario. “Da cuenta no solamente de la voluntad que existe de las autoridades religiosas de aportar a nuestro país, sino que poner en el centro las urgencias de la ciudadanía. El mensaje que él da es muy potente al decir que tanto el crimen organizado como la corrupción son flagelos fundamentales de nuestra democracia. Yo lo recojo y lo hago mío”.

En relación a la invitación de Chomalí a un gran acuerdo por la seguridad la parlamentaria señaló no solo que lo comparte sino que también lo hace propio. “La seguridad no solo vista como un elemento de policías, legislativo, sino que como un elemento ético, de que las personas, los chilenos y chilenas puedan vivir en tranquilidad. Me sumaría a este llamado que se ha hecho hoy a que todos de conjunto, que todos los sectores políticos seamos capaces de ponernos de acuerdo por el bienestar de los chilenos y chilenas. Ahí está el foco de nuestro trabajo”, expresó Cariola.