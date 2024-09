Magallanes Se Prepara para unas Fiestas Patrias Seguras con la «Fonda Preventiva»





Un esfuerzo coordinado entre autoridades y servicios públicos ofrecerá apoyo y medidas preventivas para disfrutar unas Fiestas Patrias seguras y responsables en Magallanes.



Punta Arenas, 13 de septiembre de 2024 – Con motivo de las próximas Fiestas Patrias, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, a través de su programa Gobierno en Terreno, en colaboración con diversos organismos y servicios públicos, organizó la «Fonda Preventiva: Cuidémonos este 18», que se llevó a cabo en el Mall Espacio Urbano Pionero.

La «Fonda Preventiva» tiene como objetivo primordial garantizar que las celebraciones patrias se desarrollen de manera segura y responsable. El evento contó con una amplia gama de servicios públicos enfocados en la prevención, protección y seguridad de la comunidad. Los asistentes pudieron recibir información sobre prevención de delitos, canales de denuncia, puntos de seguridad, entre otros y además pudieron disfrutar del folclore y nuestra danza nacional por destacados grupos regionales.

El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, comentó: “En todo Chile, desde Arica hasta Magallanes, estamos organizando fondas preventivas. Hacemos un llamado a todas las autoridades, incluyendo Carabineros, Seguridad Pública, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y SENDA. Vamos a estar durante todas las fiestas patrias haciendo los puntos de fiscalización, haciendo los acompañamientos necesarios para que la gente en nuestra región de Magallanes pueda estar más segura.”

Mimica subrayó la importancia de la colaboración ciudadana: “Necesitamos el compromiso de toda la ciudadanía para que al término de este fin de semana o de este feriado, que es muy largo, podamos tener cuentas alegres. Pero para eso, vuelvo a insistir, es el compromiso de las autoridades del Gobierno, del Estado, de la Fuerza Pública, pero también de todas las y los magallánicos.”

Durante el fin de semana de Fiestas Patrias, se intensificarán las fiscalizaciones preventivas en carreteras, recintos públicos y comercios. Las autoridades locales, en coordinación con Carabineros y SENDA, realizarán más de 11.000 controles preventivos de alcotest y narcotest en puntos de alta concurrencia, incluyendo carreteras y terminales de buses.

El General Marco Alvarado Díaz, Jefe de Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, destacó que “actividades como la Fonda Preventiva buscan prevenir y promover el autocuidado durante estas extensas fiestas patrias, las fiestas patrias XL, como lo hemos denominado Queremos que la ciudadanía disfrute en familia y regrese a casa sin contratiempos”. El General Alvarado, agregó que “Carabineros estará presente en fondas, desfiles y diversos eventos en toda la región, con un plan de ruta segura.”

Este esfuerzo tiene como objetivo mitigar los riesgos asociados con el aumento del consumo de alcohol y otras sustancias durante las festividades, garantizando el bienestar y seguridad de todos.

La Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández, resaltó que la jornada “lleva los servicios públicos al territorio para informar sobre prevención y seguridad. Recomendamos medidas sencillas como asegurarse de que puertas y ventanas estén cerradas al salir de casa y mantener seguros los objetos personales en lugares concurridos. Y también si van a andar en vehículos, no dejar dentro elementos de valor”.

En tanto, la Seremi de la Mujer, Alejandra Ruiz, enfatizó la importancia de los “Puntos Morados” en áreas de aglomeración, donde se brindará información y orientación para prevenir la violencia de género. “Estaremos presentes en las kermés y otros eventos con un stand para ofrecer apoyo y orientación en la prevención de la violencia.”

Por su parte, la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, hizo un llamado al autocuidado: “Es fundamental tomar precauciones en la conducción y en la alimentación. Recomendamos comprar alimentos en locales establecidos y seguir buenas prácticas cuidados, precaución y de higiene en la preparación de alimentos.”

En materia de transporte, el Seremi Rodrigo Hernández subrayó la importancia de la campaña “Juntos por un 18 más seguro”, enfocada en reducir problemas de convivencia vial durante las festividades. “Para nosotros es muy sensible esta fecha porque es cuando más tenemos problemas de convivencia vial donde resultan personas fallecidas, lesionadas, lesiones graves, pérdida de patrimonio y pérdida, muy importante, de la calidad de vida de las personas. Queremos recordar a la comunidad la importancia de cuidarse y cuidar a los demás.”

Finalmente, la Directora (s) de Senda Magallanes, Diana Contreras, destacó el despliegue de Senda Previene en toda la región, e hizo un llamado a los conductores a no consumir alcohol ni otras drogas. “El mensaje es claro: elegir un conductor designado y pasar las llaves. Porque tenemos Otro plan y es plan es cuidarnos-”

La «Fonda Preventiva Cuidémonos este 18» representa un esfuerzo integral y coordinado para garantizar unas Fiestas Patrias seguras y agradables para todos los habitantes de Magallanes. La colaboración entre las autoridades, organismos públicos y la comunidad es esencial para enfrentar los desafíos asociados con estas festividades.

Las autoridades instaron a la comunidad a aprovechar esta oportunidad para informarse, participar activamente en las actividades preventivas y disfrutar de las celebraciones con responsabilidad, para asegurar que estas Fiestas Patrias sean una ocasión de alegría y bienestar, donde la seguridad de todos sea la prioridad.

Las autoridades agradecieron a todos los funcionarios de los servicios públicos que dedicaron su tiempo y esfuerzo en atender los diversos stands informativos, contribuyendo de manera crucial a la seguridad y bienestar de la comunidad durante estas Fiestas Patrias. A Mall Espacio Urbano Pionero, que cedió el espacio para realizar la actividad preventiva. Y también a la agrupación cuequera Esmeralda, al conjunto Violeta Parra, al taller El Despertar de los Ruiseñores, Vientos Australes, conjunto Yemel Aoni y Arrieros del Viento, cuyo talento y dedicación enriquecieron el evento con su música y danza, haciendo de esta celebración una experiencia aún más especial y memorable. Su participación ha sido fundamental para el éxito de la «Fonda Preventiva» y para fomentar un ambiente festivo y seguro para todos.