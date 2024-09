Potente intervención escénica por la memoria se presentó en el Estadio Fiscal de Punta Arenas

El acto por el fortalecimiento de la democracia se llevó a cabo el 4 de septiembre a las 12:00 horas en el Sitio de Memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas y contó con la presencia de sobrevivientes a detenciones y torturas por parte de la dictadura, familiares, agrupaciones de DDHH, autoridades regionales y estudiantes secundarios.

En la jornada vespertina, en tanto, comenzó el seminario de formación de mediadores en Sitios de Memoria, en el albergue del Estadio Fiscal. Esta actividad continúa hoy, jueves 5 de septiembre, y también se enmarca en el programa de acciones de la Agrupación Orlando Letelier, que cuenta con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos.

Punta Arenas.- Este miércoles 4 de septiembre, en que se cumplieron 54 años del triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970, la Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier realizó un acto conmemorativo por el fortalecimiento de la Democracia en el Sitio de Memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas, que contó con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes. En la jornada, que se llevó a cabo al mediodía en las afuera de los camarines Eco y Whisky -sitios usados para detención y tortura entre noviembre de 1973 y diciembre de 1974- asistieron sobrevivientes, familiares, agrupaciones de DDHH, autoridades regionales encabezadas por el Delegado Regional Presidencial, José Ruíz y la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Herrera; además de estudiantes secundarios del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) y la Escuela Pedro Pablo Lemaitre. También, asistió el presidente del Sitio de Memoria Estadio Nacional Marcelo Acevedo Vallejos, quien arribó a la región de Magallanes para sumarse específicamente a esta actividad y participar de un seminario de mediadores de Sitios de Memoria.

Intervención escénica

Tras los mensajes entregados por las distintas autoridades presentes y representantes de la Agrupación organizadora se dio paso a la intervención escénica preparada, primera acción de estas características que se realiza en un sitio de memoria en Magallanes.

Los camarines Eco y Whisky fueron intervenidos con poemas de Aristóteles España -quien también estuvo detenido en ese y otros recintos de tortura-, acompañados de un paisaje sonoro con relatos de prisioneros políticos, así como otros recursos sonoros que contextualizaban la época. Las y los asistentes pudieron ingresar a dichos espacios, y vivenciar por unos minutos las condiciones en que se encontraban los detenidos. Luego, en la parte de atrás de los camarines y entre el monolito conmemorativo por la paz, en cuyo mástil se erigió previamente la bandera magallánica, se encontraban las actrices, actores, bailarinas y mujeres que se sumaron a la convocatoria sobre un gran tablero de ajedrez, simulado con cal. Y poco a poco, a partir de movimientos, pasos y silencios comenzó la representación escénica que evocó el inconmensurable dolor provocado a los prisioneros políticos y sus familias en los años setenta. El ajedrez fue un lugar común para los detenidos, una herramienta para sopesar lo que estaban viviendo, incluso recurriendo a jugar de manera mental, imaginaria, y desde ese elemento es que la actriz Nitzamé Mayorga, propuso la potente intervención artística que culminó con el encuentro de mujeres, algunas familiares de ex prisioneros políticos, y las y los intérpretes.

Sonia Ruiz Garay, hija de Pedro Ruiz Oyarzo, que estuvo detenido en los camarines del Estadio Fiscal, fue una de las mujeres que se sumó a la convocatoria para ser parte de la intervención escénica. Respecto a la experiencia compartió su reflexión y la importancia de insistir en acciones por la preservación de la memoria histórica. “A mí me llegó por casualidad la convocatoria y me sumé enseguida, porque yo tengo recuerdos con este lugar: en específico tengo dos recuerdos de haber visto a mi padre y después de casi un año que no lo veía, entonces creo que era el momento para reconciliarme con este lugar. Como para conectarme con mi padre, para decirle espiritualmente las cosas que en ese momento no podía o no sabía cómo decirle porque yo tenía 11 años… y en esta intervención pude soltar eso, es como si se lo estuviera diciendo directamente a él entonces para mí fue una experiencia sanadora, cerradora de ciclos, fue importante para mí y creo que para muchas personas de las que participaron”, concluyó emocionada.

Seminario mediadores Sitios de memoria

Desde Santiago, estuvo presente Marcelo Acevedo Vallejos, presidente del Sitio de Memoria Estadio Nacional quien agradeció a la Agrupación Orlando Letelier y valoró la vinculación de la memoria con el arte, para además enfatizar que “Todos nosotros tenemos que lograr afianzar convenios o colaboraciones entre sitios de memoria, hay que recordar que en Chile fueron 1.132 los sitios de prisión, tortura y exterminio y solamente 60 se han podido declarar monumento histórico, llámese Sitio de memoria, por lo tanto hay una tarea muy grande que hacer, hay que levantar estos espacios y hacer estas colaboraciones entre la capital y Puntarenas o entre regiones nos parece demasiado relevante y esto va a ser la primera acción de una gran tarea y una gran lucha que vamos a dar”, precisó enfático.

Por la tarde, el presidente del Sitio de Memoria Estadio Nacional también se sumó al seminario de mediadores de Sitios de Memoria, que se está realizando en el albergue del Estadio Fiscal de Punta Arenas, y culmina hoy jueves 5 de septiembre. El cual, cuenta, además con la participación de estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y el apoyo del Instituto de Derechos Humanos. Dicha actividad, junto al acto conmemorativo por la preservación de la memoria, la democracia y la educación se enmarca en el programa de acciones de la Agrupación Orlando Letelier, que cuenta con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos.