Ruta de la Memoria se realizó en Ultima Esperanza este 4 de septiembre

Este miércoles 4 de septiembre se llevó a cabo la actividad «Rutas de Memoria» en la comuna de Puerto Natales, organizada por la Seremi Educación Magallanes y la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, en conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado en Chile.

La jornada estuvo dirigida a estudiantes de 3° y 4° año medio del Liceo Bicentenario de Excelencia Gabriela Mistral, quienes junto a su docente de Historia, el delegado Guillermo Ruiz Santana y el seremi Valentín Aguilera, recorrieron sitios que fueron centros de detención y tortura, como la ex Gobernación, la 2ª Comisaría de Carabineros y la ex Cárcel, entre otros.

Durante el recorrido, se leyeron relatos y testimonios de sobrevivientes, quienes compartieron sus vivencias como ex presos políticos en estos lugares. Este ejercicio de memoria subraya que el respeto de los derechos humanos es fundamental para la historia de nuestro país.