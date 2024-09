Se cumplen 68 años de la creación del Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas





En su 68º aniversario, el barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas celebra no solo años, sino historias de lucha, solidaridad y transformación. Lo que comenzó como un humilde asentamiento de familias llenas de sueños, hoy se ha convertido en un símbolo de esfuerzo colectivo y comunidad. El 27 de septiembre de 1956 se crea el barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas.



A fines de los años 50, las esquinas del barrio se llenaron de vida con la instalación de los primeros pilones de agua potable. La gente, con baldes en mano, iba y venía, compartiendo más que agua: compartían risas, preocupaciones, esperanzas. Poco a poco, este barrio fue dejando atrás las limitaciones de lo antiguo para abrazar los avances de lo nuevo. En los años 60, el sonido de los carros leñeros desapareció, dando paso a los repartidores de gas y a las mejoras en los hogares. Las chimeneas de cemento y los techos de fierro acanalado comenzaron a adornar las casas, reflejando la resiliencia y el deseo de un futuro mejor para sus familias.



El 1 de agosto de 1960, el barrio se iluminó por primera vez. Esa noche, las calles y veredas cobraron vida bajo la luz de las nuevas lámparas, y los niños corrieron llenos de alegría, celebrando el brillo de un futuro más prometedor. La llegada de la electricidad no solo iluminó las calles, sino también las vidas de los vecinos, quienes por fin pudieron acceder a los avances tecnológicos que mejorarían su día a día.



Pero este barrio siempre ha sido más que sus infraestructuras. Es la gente, sus corazones, sus historias. En 1960, con la solidaridad de todos, se levantó el primer consultorio materno-infantil, un lugar que no solo cuidó de las madres y los niños, sino que unió a la comunidad en un acto de amor y cuidado mutuo. Y la educación, siempre un pilar fundamental, comenzó en pequeñas salas, construidas con esfuerzo y dedicación, para luego transformarse en un establecimiento moderno que hasta el día de hoy sigue educando a nuevas generaciones.



El barrio también se fortaleció en seguridad con la llegada del Retén de Carabineros en 1965, un logro que reafirmó el compromiso de todos por un lugar seguro donde las familias pudieran crecer y prosperar.



Hoy, al mirar atrás, el barrio 18 de Septiembre no solo celebra años, sino generaciones de vecinos que trabajaron codo a codo para construir un hogar común. Cada calle, cada casa, cada rincón cuenta una historia de sacrificio, de unidad, de un amor profundo por el lugar que los vio crecer.



En este aniversario, rendimos homenaje a todos aquellos que con sus manos, su esfuerzo y su corazón, hicieron de este barrio lo que es hoy: un lugar lleno de historia, de orgullo y, sobre todo, de esperanza. ¡Feliz 68º aniversario, barrio 18 de Septiembre! Que sigas iluminando el camino de quienes te habitan, como lo has hecho desde aquella primera noche de 1960.