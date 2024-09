Senador Kusanovic sale al paso de los cuestionamientos del Colegio Médico de Magallanes: «Lo que corresponde es pedirle disculpas a todos los chilenos por no tener los médicos que se necesitan”

El parlamentario aclaro que la pelea no es contra el Colegio Médico, sino contra el déficit de médicos y la falta de especialistas.

Luego de los cuestionamientos publicos que realizó el Colegio Médico en contra del senador Alejandro Kusanovic, el parlamentario salió al paso respondiendo que “más allá de la prepotencia de las declaraciones y de ataques personales que hacen, aquí la pelea no es contra el Colegio Médico, es contra el déficit de médicos en Chile y la falta de especialistas en regiones, problemas que terminan profundizando las largas listas de espera, que en Magallanes ya van en 26 mil, y donde solo el año pasado fallecieron más de 31 mil pacientes que a nivel nacional esperaban atención por enfermedades no GES. Entonces, lo que corresponde es pedirle disculpas a todos los chilenos por no tener los médicos que se necesitan, por no proponer o haber implementado medidas para revertir el déficit a tiempo”.

A juicio del senador, este problema no se ha abordado con la seriedad que merece, detallando que “en Chile se necesitan más de 11 mil médicos y el Estado se va a demorar más de 15 o 20 años en reducir las brechas si se pusiera las pilas hoy. Lo primero, es un mayor esfuerzo público para invertir y aumentar los cupos en las carreras de medicina, especialmente en regiones, que es donde más se necesitan. Este año, por ejemplo, se realizaron más de mil postulaciones a la carrera de medicina de la UMAG, pero solo tiene 50 cupos disponibles, por lo que hay un tremendo potencial para nuestra región que se está desperdiciando y, sin embargo, no se hacen enérgicas declaraciones sobre esto”.

Kusanovic también apunto a las excesivas trabas burocráticas en la revalidación de títulos para ejercer la medicina en Chile, por medio del EUNACOM (que abre inscripciones solo dos veces al año), y en la certificación de especialidades médicas, proceso a cargo de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), donde uno de sus representantes es justamente el Colegio Médico: “al tratarse de un tema de alto interés público y con el déficit que tenemos, esto debería estar a cargo de la autoridad sanitaria como el Ministerio de Salud, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, y no en un órgano privado como CONACEM, lo que se debe corregir» afirmó.

Además, propuso mirar el modelo europeo para el reconocimiento de títulos profesionales y de médicos especialistas, el cual cuenta con un sistema automático de cualificaciones profesionales que exige una serie de requisitos que buscan asegurar los estándares nacionales de calidad, con medidas de compensación en caso de discrepancias significativas en la formación y con plazos reducidos para realizar la revalidación del titulo, que no supera los cuatro meses desde que se ingresa la solicitud.

Finalmente, el senador por Magallanes, destaco que “lo único que me mueve son los habitantes de Magallanes y no defiendo intereses de las asociaciones si estos no van en beneficio de las personas, por lo mismo ya ingresé al Senado un proyecto solicitando al Presidente que tomé medidas concretas para enfrentar el déficit de médicos que tenemos en Chile. Además, ingresaré otro proyecto para que la convalidación de títulos sea más expedita y la certificación de especialidades médicas esté a cargo del Ministerio de Salud y no de corporaciones privadas, con plazos acotados y erradicando cualquier conflicto de interés que este sistema pueda crear” concluyó.