Senador Kusanovic y caso audios: ”Refleja algo mucho más profundo que está inmerso en la cultura del país, como es el ‘amiguismo’ y la colusión”

El Parlamentario catalogó de sumamente grave “cuando ocurre en las altas esferas públicas o entre la clase política y los poderes económicos”.

El parlamentario por Magallanes, Alejandro Kusanovic, fue muy crítico a la hora de comentar el caso destapado por el caso audios y el tráfico de influencias que afectando al Poder Judicial. Para el parlamentario el “evidente tráfico de influencias que salen a flote en los chats de Hermosilla reflejan algo mucho más profundo, que está inmerso en la cultura del país, como es el ‘amiguismo’ y la colusión, lo que es sumamente grave cuando ocurre en las altas esferas públicas o entre la clase política y los poderes económicos”.

En ese sentido, Kusanovic sostuvo que “el acceso a favores y decisiones de los operadores del Estado a través de vínculos de amistad, parentesco, profesionales o académicos es muy dañino para Chile, termina saltándose las reglas que como sociedad nos damos, transformándose en privilegios para unos pocos en perjuicio de la mayoría que sigue esas reglas”.

“La institucionalidad pública debe ser infalible ante el tráfico de influencias de sus funcionarios, y en esto no hemos sido capaces de realizar los cambios necesarios para erradicar estas prácticas, sobre todo en aquellos que están llamados a custodiar la justicia y que tienen el deber ético que ello implica” manifestó el parlamentario.

A juicio de Kusanovic, la prioridad se debe centrar en discutir las reformas para resolver este problema, sin embargo, critica que existe un aprovechamiento comunicacional en torno al caso: “veo que hay una tremenda hipocresía en la clase política, que solo busca figurar. No nos olvidemos que, de no ser por la filtración de este audio, ellos no estarían cuestionando al Poder Judicial ni estaríamos en esta “cacería de chats”, viendo quien cae para desacreditarlo o para sacar algún redito político” cuestionó.

El senador, finalmente hizo un llamado en centrar los esfuerzos en realizar los cambios que se necesitan para que estas situaciones no se repitan y que “hay que aprender la lección de una vez por todas, corregirla y no olvidar nunca que un hombre es realmente libre cuando su única obligación es seguir las leyes y no estar sujeto a la voluntad de las personas” concluyó.