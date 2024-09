Seremi de Educación instala Placa Conmemorativa en Homenaje al Profesor Ejecutado Político Carlos Baigorri Hernández

En el frontis de la Secretaría Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena se instaló ayer martes, 10 de septiembre, una placa conmemorativa en memoria del profesor de la Escuela Mixta Superior N°1 de Porvenir, Carlos Raúl Baigorri Hernández, ejecutado político, el 30 de octubre de 1973 en la Provincia de Tierra del Fuego, en el marco de la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado en Chile.

La actividad organizada por la Secreduc, con el apoyo de la Asociación Nacional de Funcionarios Directivos, Profesionales y Técnicos del Ministerio Educación Pública (Andime); el Colegio Regional de Profesores y Profesoras; y la Delegación Presidencial de Tierra del Fuego; contó con la presencia del seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, en compañía del delegado presidencial de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, y distintas autoridades de gobierno, además de representantes de organizaciones de Derechos Humanos de la región.

El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, indicó que “estos ejercicios de memoria son muy relevantes porque nos llaman a reflexionar para aprender y entender nuestro pasado, para valorar el sistema democrático donde vivimos, que es la mejor forma de expresar nuestras diferencias. Para construir un futuro tenemos que saber lo que ocurrió, sobre todo cuando se empieza a relativizar la democracia hoy en día. Este acto de conmemoración en homenaje al profesor Carlos Baigorri es un acto de reparación y un justo derecho del pueblo donde el Estado en su conjunto tiene la obligación de generar las condiciones para que ese derecho sea ejercido”.

Cabe destacar que viajaron desde Porvenir para estar presentes en la ceremonia: Giannina Álvarez Kuvacic, familia de Carlos, y el profesor Juan Torres Toro, su compañero de trabajo en la escuela y de presidio político. Además del docente Carlos Garay Miranda, quien leyó un capítulo de su libro “Porvenir, un paseo histórico por la Tierra del Fuego chilena”, dedicado a su colega y amigo, Carlos Baigorri Hernández, asesinado por agentes del Estado en Tierra del Fuego, al igual que Germán Simón Cárcamo Carrasco y Ramón Domingo González Ortega.

Giannina Álvarez Kuvacic, quien siendo niña vivió junto a Carlos Baigorri Hernández, pareja de su mamá, entregó unas palabras sobre su sentir en la ceremonia. “Un cúmulo de emociones, todas muy profundas, porque puede haber pasado un día, dos días, 10 años, 50 años, y el dolor, la tristeza y la impotencia es la misma, no puedo hablar de rabia, pero sí de impotencia, puedo hablar de silencios largos que nunca fueron respondidos, puedo hablar de esperas interminables, de esos pasos que yo conocí bajando la escalera de mi casa que nunca más escuché. Mi casa tenía dos pisos y él siempre bajaba con la guitarra en la mano y siendo niña, habiendo perdido a mi madre, él era un referente para mí y nunca más… Puedo hablar de eso, de ausencias, puedo hablar de justicia y reparación, algo que hace falta en este país todavía, por eso actos como éste son muy necesarios y se agradecen, porque para el Nunca Más es necesario mantener la memoria viva y eso se agradece, lo agradezco a nombre de mi hermano que está lejos, pero que sin duda alguna él también comparte cada uno de estos sentimientos, como hijo de Carlos”.

El profesor Juan Torres Toro recordó que “aquella mañana del 11 de septiembre los seis profesores hombres que había en Porvenir estábamos detenidos, muchos sufrieron diferentes tipos de atropellos, como el caso de Baigorri que fue el fusilamiento, en el caso de Carlos Hurtado que despertó una esquizofrenia en él, muriendo años atrás en Santiago, a mí que me toco la relegación en Chiloé. Yo creo que es importante la memoria, no para tomar revanchismo ni nada por el estilo, pero es algo que la historia no puede borrar y es importante que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también recuerden, que se vivió algo cruento en este país llamado Chile y que lamentablemente muchos tratan de tapar o de olvidar”.

Por su parte, el docente Carlos Garay Miranda, quien leyó en el acto un extracto de su libro Porvenir, un paseo histórico por la Tierra del Fuego chilena, donde dedicó un capítulo a su colega y amigo, se mostró muy emocionado al concluir la actividad. “Lamenté mucho que Carlos haya terminado de esa manera, a mí me lo entregaron, el gobernador me llamó para decirme: Aquí le entregamos a su colega. Lo fui a buscar, fui al cementerio y junto con otros compañeros lo enterramos. Carlos era un tremendo hombre, un profesor así ciento por ciento. Este homenaje es justo, el más justo de los homenajes que he sentido”.

Finalmente, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, comentó que “para la Secretaría Regional Ministerial de Educación ha sido un momento muy emotivo, en donde recordamos a Carlos Raúl Baigorri Hernández, ejecutado político el 30 de octubre de 1973. Es parte también de las orientaciones del Mes de la Memoria que ha entregado el Ministerio de Educación para el desarrollo de actividades para todas las comunidades educativas, dentro de las cuales se destacan el ejercicio por ejemplo de Rutas de Memorias que acá en Magallanes ya hemos podido realizar en la comuna de Natales y también en Punta Arenas. Hoy día, nos reunimos con familiares, amigos, autoridades y Agrupaciones de Derechos Humanos, para poder brindar este homenaje a Carlos, nuestro colega mártir que recordamos siempre, ahora a 51 años del Golpe de Estado cívico militar que afectó a nuestro país”.