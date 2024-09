Taller de medicina ancestral es apoyado con recursos del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de la Segegob

El seremi de Gobierno, recalcó la idea de que la institución regional no sólo favoreció proyectos de las 4 provincias, sino también diversidad de temáticas.

La formación de 12 horas, enseñó a las socias de la agrupación Weche Pepiukelen a trabajar las plantas regionales y convertirlas en aceites, ungüentos y preparaciones varias.



En 2006, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que los principios para alcanzar salud, relaciones armoniosas y seguridad en la población, deben considerar tres aspectos fundamentales: físico, psicológico y social. Y es en esta línea donde la medicina ancestral tiene mucho que decir y aportar. La espiritualidad del che (persona) y el itro fill mogen (biodiversidad) son elementos determinantes del kütran (enfermedad o desequilibrio espiritual), el cual se extiende a la familia y a las relaciones con el otro.

“Esto es lo que la comunidad mapuche –huilliche reconoce como el Kume Moguen, que tiene que ver con implicancias en salud pública y comunitaria. Aquí en Punta Arenas la gente no sale mucho de la casa, entonces lo que yo recomiendo es salir más, ir al mar, tomar aire, ir al bosque, lo que más pueda”, así lo explicó Fernanda Saldivia, yerbatera oriunda de Puerto Montt y de familia huilliche, que lleva años trabajando plantas nativas, y que llegó a la capital regional a compartir su conocimiento del bosque, en el taller “Asociación Weche Pepiukelen se capacita en salud”, financiado en parte por el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público, del Ministerio Secretaria General de Gobierno.

El seremi de Gobierno, Andro Mimica, sostuvo: “El Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, tiene que llegar a distintos territorios, pero además, la idea es que podamos financiar distintas iniciativas. Y eso es lo estamos haciendo hoy día, a través de las agrupaciones indígenas y la medicina ancestral. Aquí no solamente estamos hablando de salud, sino que estamos hablando de recuperar conocimiento histórico que ha pasado varias generaciones, desde nuestros pueblos originarios. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en este desarrollo, y ser un aporte al tejido social de esta organización en la región de Magallanes”.

En el taller de 12 horas teórico –prácticas, se abordaron 20 plantas medicinales del pueblo huilliche- mapuche y se realizaron pinturas madres que son extracciones de hierbas en alcohol, además de unguetos, y distintas preparaciones para que las participantes puedan confeccionar. La capacitación incluyó también, un libro de conocimiento que despliega una zona para confeccionar un herbario, con plantas de Magallanes.

Gran parte del conocimiento de Fernanda, se origina en la zona de Arauco, sin embargo, eso no es problema para traspasar esta sabiduría a las asistentes del taller en la región. “Yo partí siendo guía de turismo, y ahí fue cuando conocí las hierbas. Y cuando quedé embarazada hace 10 años atrás, supe que todo mi linaje paterno eran mujeres sanadoras en Chiloé, y ahí empecé a investigar. Hoy tengo una empresa donde hago muchos preparados en base a materias primas del bosque nativo de la Araucaria, pero muchas plantas también crecen aquí en Magallanes, como el canelo, la rosa mosqueta y otros”, sostuvo la tallerista.

Teresa Maulén, maestra de ceremonia del pueblo Huilliche en Magallanes, y participante de esta formación, reconoció: “Lo que me gusta de este taller es la juventud de la relatora, que ella viene a transmitir su experiencia, el reconocerse, eso es lo que más me gusta. Que la juventud tome esa bandera que nosotros tomamos hace 23 años atrás. Porque gracias a ese trabajo está el PESPI (Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, en Magallanes), trabajando con las organizaciones porque no había nada antes, entonces es gratificante saber que se sigue sembrando este conocimiento”.

Para Ana Almonacid socia de la asociación Weche Pepiukelen, expresó dos son sus motivaciones para participar de esta formación: “Vengo con varios talleres anteriores. He pasado por varios procesos con respecto a la medicina ancestral, y por el camino de convertirme en terapeuta, y además el interés, una lo trae desde la descendencia. Mis abuelos me enseñaron el conocimiento, ellos toda la vida ocuparon hierbas, entonces de ahí yo vengo con este conocimiento”

Fernanda, la tallerista, también reconoció que el conocimiento yerbero puede llegar a representar un gran aporte para la presente sociedad, ya que “una de las actuales pandemias en el mundo es el stress, incluso la principal causa de muerte es el suicidio, varias veces provocado por esta enfermedad. Mucha gente vive acompañada, pero se siente sola. Las hierbas nos llevan a conectar con nosotros mismos, y a estar más en agrado con la vida, a no necesitar tanto de cosas materiales, y a disfrutar con las cosas simples”.