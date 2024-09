Taller en Cerro Sombrero y financiado por Fondos de la Segegob trabaja la salud mental a través del arte



La junta de vecinos de la comuna recogió la solicitud de las vecinas y vecinos, quienes reconocieron la necesidad de contar con actividades que puedan trabajar sus habilidades, autoestima y sentimiento de comunidad.



Se ha demostrado que las actividades artísticas, como la escultura, la pintura o el dibujo, reducen los niveles de estrés, fomenta la calma mental, te aleja de tu vida cotidiana, y te proporciona una distracción relajante. Este fue parte del argumento que presentó la Junta de Vecinos de Cerro Sombrero, la cual consiguió recursos para su taller de acuarela, a través del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público de la Secretaria General de Gobierno.

Y es que según su alcalde, Blagomir Brztilo la comuna de Primavera “es un territorio aislado y más encima insular”, por lo que una verdadera descentralización es aquella que llega con apoyo a los lugares más apartados.

En esta misma línea, el seremi de Gobierno, explicó: “Nuestros fondos, en esta oportunidad para Primavera, tiene dos cualidades que son importantísimas de resaltar. Una, en el contexto territorial que nos ha dicho el Presidente Gabriel Boric en reiteradas ocasiones, el Estado debe estar presente en todos los territorios, y es así como llegamos también hasta las zonas rurales y salimos de las capitales provinciales; y lo segundo, que este taller de acuarela y pintura, da la oportunidad también de hablar de salud mental, que es uno de los ejes principales, que ha levantado este Gobierno”.

En el primero de cuatro talleres que tiene contemplado este proyecto, la presidenta de la Junta de Vecinos, Paula Triviño, explica que “Acuarelas para la vida” busca entregar todos los beneficios detectados en un taller anterior que se realizó en la comuna, “pero en el que no habían podido asistir muchas personas, entonces la comunidad manifestó su interés por realizar uno nuevo, y como junta de vecinos decidimos postular y ejecutar este anhelo”.

Mientras el profesor enseña la técnica del color, el alcalde de la comuna vuelve a manifestar su agradecimiento: “realmente se agradece que hoy día, lleguen recursos incluso en el área cultural, porque podemos tener tremendos talentos y no tienen la oportunidad de descubrirse, y desarrollarse por falta de apoyo”.

¿Alguien recuerda alguna experiencia en su niñez o juventud, cuando realizó alguna obra de pintura o de alguna otra técnica?, pregunta el tallerista a sus alumnos. Leandro Faúndez, el profesor, nos cuenta que “la idea es dar un paso para que ellos puedan reencontrase con alguna experiencia en su juventud o niñez, cuando pintaban. Reencontrarse con esta capacidad de sorprenderse que se va perdiendo a medida que vamos creciendo”.







Todos los miércoles a las 19 hrs, en dependencias de la Dideco, la comunidad vuelve a reencontrase. Se saludan, conversan, comparten, y como dijo el tallerista, se trasladan hasta un momento de sus vidas, cuando se sintieron bien, redescubren sus talentos o simplemente pasan un buen momento. “Es un taller de técnicas básicas, donde se comparten experiencias y de esta forma vamos desahogándonos, descontracturándonos del día a día que muchas veces nos tiene trabajando como máquinas”, agregó Leandro.

Katherine Poblete, es directora del jardín infantil “Pastorcitos”, único establecimiento de primera infancia en la comuna, y también, parte de los artistas del curso. “Quise participar en el taller de acuarela porque es una iniciativa innovadora para la comuna, que también podría trabajar con los niños y niñas del establecimiento, y así innovar dentro del aula, porque siempre utilizamos la témpera y esta es otra técnica”.

Katherine se ve entusiasma, mientras sigue atenta las instrucciones del profesor “Aquí estamos súper aislados y generalmente no nos toman mucha atención de nuestras necesidades, entonces que sean aprobados estos fondos enriquece más a los profesionales, las personas y la comunidad en general”, concluyó.