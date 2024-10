Alicia Stipicic, electa concejala con el más alto porcentaje de votos en la Región: “El resultado es un reflejo de la confianza que la comunidad ha depositado en mí”





El obtener 4.456 votos de adhesión en las elecciones del 26 y 27 de octubre, convirtiéndose en la candidata a concejala más votada de la Región de Magallanes, no sólo mantiene a Alicia Stipicic orgullosa del logro alcanzado, sino que refuerza su compromiso con las causas sociales y su dedicación permanente por la ciudadanía, que son algunas de las banderas de lucha que marcan su carrera política.

Esta cifra es una demostración de la confianza y el aprecio que los magallánicos han depositado en una mujer que, a pesar de su juventud, lleva consigo un legado familiar que respira historia y compromiso. “Es un honor que valoro profundamente. La confianza de la gente es la base de mi compromiso. Estoy aquí para servir a mi comunidad y esa responsabilidad me impulsa a trabajar arduamente en cada proyecto y en cada iniciativa. Quiero ser una voz que represente sus necesidades y aspiraciones”.

Los orígenes de Alicia Stipicic están ligados profundamente con la historia de la Región y la política es parte de su ADN. Un ejemplo concreto: es bisnieta de Francisco Bilbao, uno de los fundadores de Río Grande (Argentina) y de Sabina Andrade, regidora de Puerto Montt. Es así como este legado familiar no sólo la conecta con el pasado, también le otorga una perspectiva única sobre el liderazgo y el servicio público.

La concejala electa de Renovación Nacional es hija de Julio Stipicic, ingeniero eléctrico muy querido en la localidad por su labor comercial con Telco Radio y su emprendimiento, Electrónica Stipe. Su madre, Patricia Mackenney es profesora de química. Alicia ha crecido en un entorno donde la educación y el servicio a la comunidad son valores fundamentales.

La edil, que preside la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, decidió -por un tema de austeridad- no viajar a capacitaciones ni aceptar las invitaciones que le hicieron llegar desde otros lugares y que implicaban el uso de recursos públicos. Respecto a este tema, hace un llamado “a no olvidar que ante la situación desafiante que nuestro municipio ha enfrentado en el último año, es imperativo reconocer la importancia de la austeridad como principio rector en la gestión de las finanzas públicas”.

ALCALDESA PROTOCOLAR

Alicia Stipicic se caracteriza por tener un estilo de liderazgo accesible, cercano a la gente y que, en la práctica, se traduce en generar los espacios para desarrollar un trabajo colaborativo con los vecinos y las organizaciones. “Estoy convencida de que el liderazgo se construye desde la confianza, la verdad, sin falsas promesas, con respeto y que, en las manos adecuadas, se pueda hacer posible el desarrollo de Punta Arenas”.

El haber conseguido la más alta votación en Punta Arenas, le permitirá a la concejala ser alcaldesa protocolar, reemplazando al alcalde cuando éste se ausente. Frente a la relevancia que esto implica, Stipicic sostiene que “seguiré escuchando y dialogando con la comunidad. Quiero entender sus preocupaciones y prioridades. Juntos, podemos hacer una gran diferencia. Juntos, haremos de Punta Arenas un lugar aún mejor para vivir”.

Consultada la concejala sobre su futuro y la posibilidad, como algunos piensan que pueda suceder al alcalde, Claudio Radonich, responde: “Con el alcalde Radonich hemos trabajado en completa sinergia, siempre ha contado con mi apoyo y no, porque seamos ambos de Renovación Nacional, sino debido a que ha realizado una buena gestión municipal. Yo me veo trabajando con pasión y dedicación. Espero que, al finalizar mi mandato, la comunidad sienta que he sido una buena representante y que hemos logrado cosas significativas juntos. Estoy lista para este desafío y agradezco nuevamente la confianza que han depositado en mí”.

Finalmente, Stipicic enfatiza que su prioridad es hacer un trabajo mancomunado y participativo con los vecinos y las organizaciones. “Hoy, después de muchos años y gracias a una buena gestión presupuestaria, podremos invertir más y mejor en los ciudadanos de la Perla del Estrecho para hacer de Punta Arenas un mejor lugar donde vivir”.