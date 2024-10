Asociación empresarial ARMASUR nombra su nuevo representante en la Región de Magallanes y fija agenda local

La Asociación Gremial de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral ARMASUR A.G., ha designado a Cristóbal Kulczewski Larraín, gerente general de Transbordadora Austral Broom TABSA, como su nuevo Agente en la Región de Magallanes.

Kulczewski será el portavoz del gremio ante instituciones claves para el desarrollo productivo y de servicios de la zona, tanto públicas como privadas. En dicho rol, a partir de ahora integra el directorio de la Confederación de la Producción CPC de Magallanes.

Héctor Henríquez Negrón, presidente de ARMASUR, explicó la importancia del nombramiento de Cristóbal Kulczewski, por parte del gremio de armadores, puertos y astilleros. “Cristóbal cumplirá un papel relevante. Será puente entre nuestra gestión gremial y la Región de Magallanes, que nos permitirá seguir trabajando por el mejoramiento de la competitividad de la marina mercante, astilleros y puertos que como sabemos, no son una opción en este territorio. Son vitales para que la región y su gente se integren al proceso de desarrollo nacional”, indicó.

Salvador Harambour, presidente de la CPC, valoró el nombramiento de Kulczewski y su integración al directorio de esta confederación. Además, en la oportunidad planteó que “Magallanes es una región esencialmente marítima y el hecho de contar con un gremio fuerte que sea capaz de transmitir sus pesares a la comunidad es muy relevante, porque lo que le ocurra a la actividad le termina afectando a Magallanes, y pone en riesgo el desarrollo de la región. Es ahí donde tenemos que ver si queremos una región que progrese, ser protagonistas de su futuro o si vamos a estar a expensas de intereses que no tienen que ver con la región, como el avance de ONGs ultra ambientalistas que ponen en riesgo nuestra actividad básica en todo orden como la pesca, salmonicultura, transporte, turismo etc, del desarrollo y la ocupación de nuestro territorio, eso es algo que como magallanicos tenemos que decidir nosotros, estamos en ese predicamento hoy día, cómo hacemos para defender nuestros intereses, nuestros puestos de trabajo, nuestro futuro y no quedar a disposición de lo que decidan afuera con intereses que poco tienen que ver con nuestra región”, precisó.

La agenda central del nuevo agente de ARMASUR en Magallanes.

El presidente de ARMASUR, expresó que la Región de Magallanes forma parte de la zona sur austral y que, por tanto, es parte de los temas que el gremio de armadores, puertos y astilleros tiene como prioridades que necesitan respuesta adaptada a la realidad de las regiones del extremo sur de Chile, y no estandarizada como sucede actualmente, con tomadores de decisión que están en la zona central del país, desconectados de lo que de verdad necesita el territorio.

Consecuentes con este desafío, Héctor Henríquez destacó los siguientes puntos como parte de la agenda de ARMASUR en la Región de Magallanes:

La relevancia de la inversión en obras portuarias que anunció recientemente el Gobierno regional. “Nos interesa que además se fortalezcan terminales como el de Puerto Natales por su papel estratégico para la conectividad, la soberanía y la integración territorial. Este último requiere adecuaciones para que su operación sea más armónica con el desarrollo de la ciudad”.

El ordenamiento del borde costero, sobre la base de criterios científicos para medir la capacidad de carga del territorio magallánico.

Que exista certeza técnica y jurídica para terminar con el déficit de astilleros que no soportan el crecimiento de la flota de la región sur austral donde está más del 85% de las naves mercantes del país. Se requiere en este plano el término de la incertidumbre regulatoria, que produce la tramitación de permisos para estas empresas con tiempos de hasta ocho años para su concreción.

Mejorar el aumento de los requisitos de admisibilidad de las solicitudes, el criterio de la proporcionalidad de lo que se pide, y los tiempos de ejecución del proceso de la Ley Lafkenche. Esto no encuentra las reales víctimas en grandes empresarios de la industria acuícola. Las afectadas son las más de 4.000 pymes que se desarrollan en torno de esta actividad. Los más de 70.000 empleos de trabajadores directos, proveedores, prestadores de servicios provenientes de la pesca artesanal, pequeños emprendedores con iniciativas del más alto nivel de innovación y tecnología. Ellos son las “víctimas” reales.

En relación con el proyecto de apertura de cabotaje, la participación de naves extranjeras con banderas de conveniencia, a las que se permite el cabotaje de ruta de salida sin restricciones, generan una real distorsión a la competencia tanto por estructura de costos como por economías de las naves extranjeras que ya vienen con su flete pagado, sumiéndose con esto a los armadores chilenos en una imposibilidad de competir con ellas en igualdad de condiciones.

Otro aspecto que preocupa de este proyecto de ley es que se permitirá que capitales extranjeros sean mayoritarios en una empresa naviera chilena. Esto, que probablemente no es de mayor impacto desde Puerto Montt al norte, sí lo es desde Puerto Montt al sur donde no da lo mismo que la decisión sobre los servicios que concurren con la integración territorial, con la ocupación del espacio, es decir, con la soberanía, queden en manos de extranjeros.

Insistimos al Presidente de la República Gabriel Boric, en su calidad de magallánico, conocedor de la fragilidad de nuestro territorio del sur austral con más de 5.000 islas e islotes, con el 38% del territorio nacional, que considere los efectos que puede tener en éste dicha modificación.

Los temas de fortalecimiento y formación de mano de obra local para su incorporación en la marina mercante regional, también son relevantes. Se ejecutará con bajada local, el modelo de desarrollo aplicado en las regiones de Los Lagos y de Aysén por parte de ARMASUR con ONG Canales, a través de la construcción de un ecosistema de colaboración público privada mediante convenios con empresas, liceos técnicos y centros de formación superior con especialidades marítimo portuarias.

En este contexto, las empresas deben jugar un rol relevante en la formación de capital de personas locales calificadas, acompañando a los estudiantes de los liceos técnicos en su paso por la educación técnica superior y su inserción en el mundo laboral, técnico profesional.