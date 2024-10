Carta abierta a autoridades de Gobierno y Parlamentarios | Rechaza nombramiento nuevo Presidente Directorio Correos de Chile





Mediante esta Carta Abierta, hacemos un llamado a su Excelencia el Presidente de la República, al señor Ministro de Economía, a la señora Presidenta del Sistema de Empresas Públicas, Autoridades de Gobierno, Parlamentarios, Senadores (as), Diputadas (os), para que se revise el reciente nombramiento del señor Claudio Mundaca Álvarez, como Presidente del Directorio de Correos de Chile, a contar del 2 de octubre del presente año.



Correos de Chile, es una empresa estatal que desde hace tres años, estaría con problemas, lo que se reflejaría en sus balances, los que destacarían pérdidas, por ello, como representantes de un sector de trabajadores (as), le solicitamos a las autoridades antes mencionadas, se preocupen y ocupen de esta empresa del estado, para que se termine con las sillas giratorias, como sería el caso del nombramiento del señor Mundaca, como nuevo Presidente del Directorio de Correos de Chile, quien se habría desempeñado en Correos de Chile como Jefe de Auditoría, en el primer gobierno de la señora Bachelet, reclutado por el entonces Presidente del Directorio, señor Sergio Henríquez, quien lo habría elegido para ese cargo, entre otras cosas, por ser de su confianza y ser militante de su mismo Partido Político.



Paradójicamente, el señor Mundaca habría renunciado a ese Partido, al término de ese periodo, seguramente para seguir desempeñando su cargo y transformarse en el Gerente Contralor de Correos de Chile y después de varios años en este cargo, y al ver que no tenía posibilidades de continuar, habría presentado su renuncia, para retirarse de Correos de Chile, empresa a la que habría llegado por ser de confianza del señor Henríquez.



Como Dirigentes Sindicales, del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Correos de Chile, nos sorprende enormemente que las autoridades de este gobierno, continúen con las sillas giratorias, nombrando en cargos de importancia, como sería el de Presidente del Directorio de Correos de Chile, a una persona, quien en los años que se desempeñó en esta empresa, habría pasado sin pena ni gloria, en nuestra opinión, sin haber sido un real aporte a la gestión de la empresa; como Contralor, a nuestro parecer, su gestión habría dejado mucho que desear, por ello, es que nos sentimos defraudados y sorprendidos con este nombramiento, que en nuestra opinión, le haría mal a esta empresa estatal. Pareciera que el señor Mundaca, habría conseguido su nombramiento en el Directorio de la ZOFRI y ahora como Presidente del Directorio de Correos de Chile, porque tendría un muy buen padrino o madrina en el Sistema de Empresas Públicas (SEP). Respetuosamente pensamos que, esta no sería la forma correcta de nombrar autoridades en los Gobiernos Corporativos de las empresas del estado.



Correos de Chile, necesita un Presidente de Directorio, con trayectoria y eficiencia comprobada en cargos de esta similitud o gerenciales. Encontramos impresentable que las autoridades de gobierno no se den el trabajo de buscar a los mejores profesionales, para designarlos en cargos de esta envergadura y con mayor razón, en una empresa estatal, que hace tres años vendría con problemas y cifras rojas.



Correos de Chile es una empresa estatal y como tal es de todos los chilenos, por ello, creemos que, para mejorar la gestión de esta empresa y otras, sería primordial terminar con las sillas giratorias y con nombramientos de cargos importantes, por ser recomendado de algunas personas, de esa manera se estaría dañando y perjudicando a las empresas del estado, al nombrar en cargos importantes a personas sin grandes pergaminos y experiencia comprobada, especialmente en gobiernos corporativos.





Al comienzo de este gobierno, sorpresivamente pudimos comprobar que, el señor Mundaca, había sido premiado al ser designado como Vicepresidente del Directorio de la ZOFRI, en nuestra opinión, sin tener los méritos para asumir tan importante cargo y ahora podemos comprobar que volvería a ser premiado, al nombrarlo como Presidente del Directorio de Correos de Chile, señalándonos que este nombramiento se habría producido por su amplia experiencia en Gestión de Procesos, Gestión de Riesgos y Gobiernos Corporativos, situación que nos parecería extraña, por decir lo menos, ya que en Gobiernos Corporativos solo figura en su cargo de Vicepresidente de la ZOFRI, cargo que no sabríamos si habría renunciado o no.



También nos parecería extraño y sorpresivo, que el señor Mundaca, siendo Vicepresidente del Directorio de la ZOFRI, habría realizado asesorías para la Empresa de Correos de Chile, asesorías que desconocemos, en qué áreas las habría prestado y los montos que habría recibido por ellas, por esto, a nuestro parecer, pensamos que el señor Mundaca, a nuestro juicio, no sería la persona más idónea, para asumir la Presidencia del Directorio de esta complicada empresa del estado.



Nos sorprende que en los argumentos que avalarían su nombramiento, se mencione el amplio conocimiento que tendría de Correos de Chile, siendo que su paso por esta empresa, tal como lo señalamos anteriormente, habría sido por un cargo político y a nuestro parecer, su gestión no habría sido de las mejores, presentando muchas falencias en el área de fiscalización.



Si se trata de nombrar a una persona con amplio conocimiento y trayectoria comprobada, en esta empresa y otras, nos sorprende que no se haya nombrado como Presidente del Directorio de Correos de Chile, al actual Vicepresidente, señor Rodrigo Pardo Feres, profesional que tuvo una destacada gestión en esta empresa, entre las que podemos nombrar todo el funcionamiento de la Gerencia de Paquetería y Courier, que implementó y lideró por varios años, para posteriormente desempeñarse como Gerente de Operaciones, profesional que al día de hoy, sigue siendo recordado por muchos trabajadores (as) de esta empresa, por ello, nos sorprende enormemente que no haya sido nombrado como nuevo Presidente del Directorio, ya que él sí conoce ampliamente Correos de Chile y sabe sus fortalezas y debilidades, pero seguramente no fue nombrado, porque no tendría padrinos políticos.



Por lo antes expuesto, como representantes del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Correos de Chile, hacemos un llamado a las autoridades antes mencionadas y especialmente al señor Presidente de la República, que cuando era Diputado, nos señaló que él se preocuparía de Correos de Chile, ya que en esta empresa, especialmente en Punta Arenas, tenía algunos amigos, por ello, reiteramos nuestro llamado al señor Presidente, para que deje sin efecto el nombramiento del señor Mundaca y si de verdad está interesado en que esta empresa, que pertenece a todos los chilenos, vuelva a ocupar un sitial importante, nombre como Presidente del Directorio, al señor Rodrigo Pardo Feres, ya que tal como lo señalamos, es un profesional que se desempeñó en forma exitosa en dos importantes gerencias de esta empresa y la conoce ampliamente y a nuestro parecer, sería la persona indicada, para que esta empresa del estado no siga cuesta abajo y se reposicione en el mercado.



Atentamente,





Luis Castillo Aravena Gloria Cárcamo Calisto Arturo Cornejo Vargas

Presidente Secretaria General Tesorero





Rigoberto Espinoza Sazo Enrique Nieto Villarroel