Consecuentes hasta las penúltimas consecuencias | Víctor Maldonado | Opinión



 Las peores críticas son las que se basan en las declaraciones del criticado. Previo al momento de la prueba se puede afirmar lo que se quiera con frases tan novedosas como “caiga quien caiga” o “que se investigue hasta las últimas consecuencias”. Y no resulta agradable que nos lo recuerden.

 Tampoco es confortable ser feminista con un retardo de 48 horas, sobre todo porque es la primera reacción la que vale y la segunda corresponde a la que se está obligado a tener de todas formas. Más incomodidad.

 El impacto de la salida de Monsalve es de primera magnitud porque desordena inesperadamente la preparación tranquila de un cambio de gabinete que resulta inevitable después de las elecciones de fines de esta semana.

 La situación se desordena porque uno de los elementos estables resulta súbitamente fuera de juego y un reemplazo parcial devela, en parte, el modo en que se quiere mantener los equilibrios en el equipo ministerial.

 Con esto lo que se consigue es que las reacciones de los actores políticos involucrados también se anticipen, lo mismo que las presiones que se reciben.

 Es bastante improbable que el paso de un ministro a subsecretario termine por ser plenamente explicable, a no ser que sea un movimiento previo a un posible reemplazo de Tohá, en el caso que esta emprenda una postulación presidencial. Cordero queda ya instalado en el ministerio. Puede ser que este haya sido el diseño original, pero poco se puede concretar de una planificación reservada que anticipa tanto sus movimientos.

 Como resultado, el gobierno al completo pasa a la defensiva cuando se estaba iniciando un agresivo ataque motivado por la actuación reciente del Congreso.

 Se puede discutir si La Moneda reaccionó prontamente a la situación de Monsalve, pero no cabe duda de que Boric se sintió en falta y, para compensarlo, se autorecetó un extenso punto de prensa improvisado. En mala hora.

 Ningún mandatario le había dedicado tanto tiempo a cometer un error de antología. El resultado es insuperable porque un Presidente se puede recuperar de una cuña desacertada, pero no de un punto de prensa dedicado a cometer errores. El efecto fue tan impactante que no se vio que los desatinos eran dos.

 Lo que no se ajustó a tiempo fue la estrategia que se había decidido asumir en los días previos a la elección. Entrar en polémica con otro poder del Estado son palabras mayores, pero implementar el paso sabiendo que no se podría mantener el debate público por una crisis interna es algo que no se entiende.

 Es esto lo que muestra que, ya iniciada una crisis a la que solo le faltaba detonar en público, no había conciencia de la dimensión que alcanzaría con rapidez.

 Ser espontáneo es una gran virtud cuando hay que reaccionar en una situación emotiva porque la empatía es clave para un líder. Por supuesto, en una crisis cada palabra pesa y lo que se requiere es la preparación al detalle.

 Las fallas de Boric provienen de situaciones en que improvisa y sus aciertos del trabajo de un equipo que prepara con rigurosidad su próximo paso. Alienta que exista una jefa de prensa tan responsable, dedicada y valiente, pero como dice el Cantar del Mio Cid: “¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!”.

Víctor Maldonado R.

Caso Monsalve

Diversos dirigentes han reaccionado ante la salida del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

 Lautaro Carmona, presidente PC

 “Hay la obligación del punto de vista de cómo vamos a sacar enseñanzas de que esto se vuelva jamás se vuelva a repetir, que se prevenga que bajo ninguna condición una autoridad pueda tener esta acción abusiva frente a una subalterna”, la investigación judicial debe llegar “hasta las consecuencias que correspondan, sea quien sea y caiga quien caiga”.

 Seremos “muy drásticos e inflexibles desde el punto de vista de la elasticidad que debe tener el seguimiento del tema, hasta que sean los tribunales que sancionen desde lo penal si esta investigación sigue adelante y va confirmando una serie de hechos que llevan a este atentado contra una persona trabajadora del ministerio”.

 “Mientras esa denuncia no se modifique, yo, particularmente, voy a estar siempre del lado de la víctima hasta que las cosas se aclaren”.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 Evaluando el impacto para el gobierno: “Es muy complicado porque él era un excelente funcionario. Seguramente era uno de los más eficientes funcionarios de este Gobierno. Entonces ciertamente es complicado, no hay que ponerlo en dudas”.

 “Tenía un gran dominio en su cargo. Y era un hombre muy tranquilo, muy aplomado. Entonces, desde luego es una pérdida”.

 Sobre el punto de prensa de Boric: “Yo creo que la conferencia, francamente, no aplica a las que deben ser las labores directas del Presidente. Lo mejor es dejarle esto al fiscal. El Gobierno no tiene por qué dar explicaciones por lo que hace en su vida privada tal o cual funcionario. Y si ocurrió algún delito, eso lo va a juzgar el fiscal y el tribunal al que le corresponda.”

 “Me pareció con demasiados detalles. La verdad es que no corresponde que el Presidente se sume a indagaciones de este tipo”.

 Diputada Daniela Cicardini (PS)

 «Nuestra obligación es ser coherentes con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La denuncia contra Manuel Monsalve es grave y debe ser investigada con el máximo rigor».

 «El PS suspendió su militancia, pero ante nuevos antecedentes, esto es insuficiente. Monsalve debe renunciar o ser expulsado del partido. La coherencia es clave para avanzar en la igualdad de género, y no ser como quienes defienden a delincuentes y pederastas. No podemos tolerar la violencia, caiga quien caiga».

 Antonia Orellana, ministra de la Mujer (FA)

 «Evidentemente me habría gustado enterarme antes”, recalcó «una vez que tuve conocimiento informal pedí contrastar la información formalmente y una vez que fui informada formalmente cumplí con mi deber».

 «Es difícil aquilatar tan rápidamente el impacto que tiene la acusación por un delito tan grave en contra de alguien que precisamente está a cargo de la seguridad pública en un contexto en que hemos dicho reiteradamente que la seguridad pública también involucra la violencia contra las mujeres».