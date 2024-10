CORMAG impulsa el turismo y la educación en la Región de Magallanes con “Rutas Patrimoniales”

Sábado 19 de octubre 2024.- Punta Arenas fue sede de la segunda jornada de la iniciativa “Rutas Patrimoniales”, en el que participaron estudiantes de tercero y cuarto medio de la especialidad Servicios de Turismo del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez, de Puerto Natales. En esta ocasión, los estudiantes realizaron visitas guiadas al Cementerio Municipal Sara Braun y a la Reserva Nacional Magallanes, en una actividad que busca conectar a los jóvenes con el patrimonio cultural y natural de la región.



Este esfuerzo es desarrolada por la Corporación de Desarrollo de Magallanes, CORMAG, impulsada por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, apoyada por otras empresas e instituciones.



“Para nosotros, es fundamental promover iniciativas que acerquen a los jóvenes al mundo del turismo. Este sector es uno de los pilares de nuestra economía regional, y creemos que el trabajo conjunto entre empresas, instituciones y el sistema educativo permite generar oportunidades reales para las nuevas generaciones. Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de “Rutas Patrimoniales”, un proyecto que no solo educa, sino que inspira a estos estudiantes a mirar más allá y ver todo el potencial que tiene Magallanes para ofrecer al mundo”, expresó Sara Adema, gerente de HYST.



Respecto al impacto que ha tenido en los estudiantes, Yenny Oyarzo, gerente general de CORMAG, destacó que “el objetivo de la iniciativa “Rutas Patrimoniales” es fortalecer la formación de los estudiantes mediante experiencias en terreno que les permitan ver el valor de nuestro patrimonio. Con actividades como estas, logramos no solo entregarles herramientas para su futuro laboral, sino también inculcarles un sentido de identidad y pertenencia. Estamos convencidos de que este tipo de proyectos marcan la diferencia en su formación y les ofrecen una mirada más completa del sector turístico”.



Fomento del interés turístico en los jóvenes



La iniciativa “Rutas Patrimoniales” busca despertar en los estudiantes el interés por conocer y valorar el patrimonio cultural y natural de Magallanes, no solo enriquece su formación profesional, sino que también impulsa una cultura turística que aportará al desarrollo de la región y su identidad local, construyendo una región más fuerte y con una visión turística sostenible, donde los jóvenes sean protagonistas del futuro de Magallanes.