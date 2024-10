Diputado Matheson oficia al GORE y al MOP Magallanes por el mal estado de puentes

La Dirección de Vialidad ofició en enero pasado, dando a conocer al Gobierno Regional de Magallanes la urgente necesidad de mejorar las condiciones de algunos puentes que conectan a Punta Arenas y Puerto Natales.





El diputado Christian Matheson ofició al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Gobernación de Magallanes, con la finalidad que se priorice la reposición de los puentes Penitente y Rubens, de la Ruta 9 que une Punta Arenas y Puerto Natales, esto debido al deterioro estructural que presentan.



Actualmente, por un daño estructural moderado, en el puente Penitente se ha prohibido el paso de vehículos de más de 45 toneladas y limitado la velocidad a 30 kilómetros por hora, esto según se indica en los oficios números 984 y 983 de fecha 1 de septiembre de 2023, de la Dirección Regional de Vialidad.



Mediante oficio número 55 de enero de 2024, la Dirección de Vialidad solicitó al gobernador regional financiar el Proyecto “Reposición y Adquisición de Puentes Mecanos y/o de Emergencia, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena” Código BIP No. 40056010-0, para comprar puentes mecano, que deben ser utilizados durante la construcción o reposición de los puentes, sin embargo transcurrido 10 meses este proyecto no ha sido puesto en tabla para la aprobación del CORE y consecuente financiamiento.



Al respecto, Matheson dijo que “resulta necesario actuar a tiempo, adoptando las medidas correctivas para que la comunicación vial entre Punta Arenas y Puerto Natales no se vea afectada o interrumpida y tengamos que lamentar cortes de ruta, afectando el abastecimiento e incluso el traslado de urgencias médicas a la ciudad de Punta Arenas, donde se encuentra el principal centro de salud de la región. Solicito al MOP y al gobernador regional mayor proactividad. En enero de 2024, la Dirección de Vialidad solicitó a la Gobernación Regional financiar puentes mecano indispensables de instalar previo a la reposición de los puentes ya que esto último se realizaría este año. Sin embargo, terminando el año, hasta el momento no tenemos noticias al respecto”



A la situación anterior se suma el puente mecano ubicado sobre el Río Paine, en el Parque Nacional Torres del Paine, que presenta condiciones de peligro por erosión del terreno y la clara posibilidad que, con las habituales crecidas de río en verano, este pueda colapsar, afectando la temporada turística, una de las principales actividades económicas de la Provincia de Ultima Esperanza.