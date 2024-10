Gremios del turismo respaldarán Programa de Promoción Turística ante la Comisión de Presupuesto y Fomento Productivo del Consejo Regional

Este lunes 14 de octubre será una fecha clave para el sector turístico de Magallanes, ya que los gremios de la industria, representados por AustroChile AG, CATUE y HYST, tendrán la oportunidad de presentar su postura frente a la Comisión de Presupuesto y Fomento Productivo del Consejo Regional, CORE. En dicha instancia, se discutirá el Programa de Promoción Turística, presentado por SERNATUR en abril al Gobierno Regional.



La gerente de AustroChile AG, Claudia Torres Gómez-Garfias, destacó la importancia de este programa. “Llevamos cuatro años sin promoción regional del destino. Si bien a nivel nacional se han realizado algunas acciones promocionales donde Patagonia es un destino atractivo para turistas y operadores, es fundamental que en el ámbito regional se desarrollen proyectos y acciones específicas, según las necesidades del sector. No podemos permitir que se pierdan años de trabajo conjunto entre públicos y privados para posicionar nuestra región como un destino imperdible”.



La gerente de AustroChile, subrayó además que el programa recoge las iniciativas que los gremios presentaron en marzo al Gobernador Regional Jorge Flies Añón. “Este programa refleja nuestras propuestas, y su aprobación permitirá reactivar la mesa público-privada que gestionará las acciones promocionales. Solicitamos a los consejeros regionales que, al votar, consideren que estos recursos no solo benefician al turismo, sino a toda la cadena productiva asociada a la industria, impactando positivamente a empresas grandes y pequeñas de la región”.



Adicionalmente, destacó la relevancia de contar con recursos para eventos internacionales de alto impacto, como la Adventure Travel World Summit, la cumbre de turismo aventura más importante del mundo, que se realizará en Puerto Natales en octubre de 2025. “Es crucial tener el respaldo financiero para hacer de este evento una experiencia inolvidable para los más de 800 participantes estimados”, añadió Torres.



De igual forma, Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, enfatizó en la necesidad de apoyo por parte del CORE. “Magallanes requiere mayores recursos para potenciar su presencia internacional. Esperamos que el lunes se respalde el programa, lo que permitirá asegurar recursos por tres años para diversas gestiones clave para posicionar nuestro destino a nivel internacional”.



En tanto, Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, mencionó las implicancias de la falta de inversión. “La falta de promoción turística en Magallanes afecta no solo al turismo, sino a sectores como el comercio, transporte, construcción y empleabilidad. La inestabilidad en la industria ha retrasado la recuperación y ha impactado negativamente a la micro y pequeña empresa”.



Agregó que, “la lenta recuperación del sector se puede ver en las estadísticas de llegada de visitantes al Parque Nacional Torres del Paine entre los años 2019 a la fecha, lo que ha impactado negativamente en la micro y pequeña empresa regional, ya que han debido continuar extendiendo sus compromisos financieros sin lograr avanzar en su desarrollo”.



Los gremios esperan que este programa sea aprobado por el CORE, asegurando así un futuro próspero para el turismo y la economía de Magallanes.