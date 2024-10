Hospitales quebrados: Colegio Médico, gremios y autoridades exigen recursos al Gobierno que permitan ahora a Hospitales seguir funcionando

COLMED, Colegios Profesionales, gremios de la salud y parlamentarios emplazan al gobierno por déficit presupuestario del sector debido a la compleja situación que atraviesan hospitales públicos, consultorios y Cesfam. Los diversos actores de la salud llamaron a las autoridades de Hacienda a entregar mayores recursos para que se mantenga el funcionamiento de los establecimientos y continuar con la atención del 85% de la población que está en el sistema público.

“Nos encontramos hoy reunidas y reunidos representantes del mundo de los Colegios Profesionales, de los gremios, diputados, senadores y queremos emplazar con fuerza al gobierno de Chile y especialmente a la figura del ministro de Hacienda para que corrija a la brevedad la situación de déficit presupuestario que afecta a los hospitales de varias regiones del país, poniendo en riesgo la atención de salud de la población”, manifestó la presidenta del Colegio Médico, Dra. Anamaría Arriagada, ante la crisis presupuestaria que está viviendo el sector público de salud.

La Dra. Arriagada exigió al Ejecutivo “que se haga cargo en términos presupuestarios de resolver de manera estructural la asignación de los recursos a salud; que se comprometa el ejercicio presupuestario del 2025; recursos adicionales para que en los tres años siguientes nos podamos hacer cargo de la lista de espera al día de hoy; recursos destinados a seguridad en los establecimientos de salud, que protejan a los funcionarios y a los pacientes que buscan salud día a día en CESFAM, en consultorios, en SAR, en diferentes establecimientos de salud a lo largo de Chile; y por último, hoy inyectar recursos a los establecimientos para que puedan llegar a fines del año 2024”.

El senador, Dr. Juan Luis Castro, indicó que “quiero hacer un llamado a que el Ministro de Hacienda y la Directora de Presupuestos entreguen los recursos de una vez por todas porque no es posible que esos $330 mil millones al mes que es lo que necesita la operación del sistema mes a mes cada hospital sumados todos requieren mensualmente esa cifra hoy día apenas queda eso para llegar quizás al final de este mes de octubre, porque no queremos más Van Buren en otros lugares, no queremos el empobrecimiento paupérrimo de la salud que atiende a más del 80% de la población y la tienen con menos del 10% de los recursos”.

La diputada Dra. Helia Molina acotó que, en su cargo como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, “he estado en permanentes encuentros con el ministerio, con el ministerio de Hacienda, con DIPRES, para poder lograr los puntos de encuentro que permitan que los hospitales de Chile puedan seguir funcionando más allá de que tengan deuda o no tengan deuda. Lo que pasa es que la gente está primero. Creo que hay que pasar por encima de todas esas cosas y asegurarles la atención a las personas, es la vida de la gente, es la vida de las personas, es la dignidad del ser humano”.

Asimismo, la diputada Ana María Gazmuri, expresó que “hoy día no podemos permitirnos como país dejar caer nuestro sistema de salud. Por otro lado, es grave la crisis que enfrentan los trabajadores y trabajadoras en cada uno de los recintos, donde ven precarizada su vida, donde hoy día están con falta de insumos para atender, donde además se ven amenazados por situaciones de violencia”.

El presidente del Colegio Cirujano Dentista, Carlos Marchan, mencionó que “todos los Colegios Profesionales estamos complicados por esta situación dado que hemos visto como año a año se ha mermado el presupuesto a la salud aumentando la cantidad de prestaciones y disminuyendo los tiempos de atención, disminuyendo los insumos para poder atender”.

La presidenta nacional de la Confedeprus, Margarita Paz Araya, expuso que “nosotros le pedimos e invitamos también a la comunidad a hacerse parte de esta demanda y así avanzar todos juntos y juntas. Ministro de Hacienda, Presidente Boric, es momento de hacerse cargo también de la salud pública de Chile”.

Por último, la vicepresidenta de la Fenats Nacional y vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, Karen Palma, señaló que “creemos y hacemos el llamado al gobierno a que haga un viraje al sistema público de salud. Ya basta de discutir solo de Isapre y de los usuarios de este sistema. Necesitamos recursos, necesitamos fortalecimiento, necesitamos que se hagan cargo también de la situación que viven los trabajadores y trabajadoras, y además también denunciamos que esto puede hacer más crítica la situación de seguridad”.