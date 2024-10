Hoy se cumplen dos días de paro de los funcionarios de FONASA

Las y los trabajadores del Fondo Nacional de Salud (FONASA), agrupados en la ANAFF y la ANPTUF, y con el respaldo de la ANEF, iniciaron hoy un paro nacional de 48 horas ante de la falta de respuestas, por parte de la autoridad, a sus demandas de descanso reparatorio y asignación de fortalecimiento.



Además, acusaron que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no respeta sus compromisos sobre estas dos materias y que no se quiere reunir con las y los dirigentes sindicales.



“Estamos solicitando que la ministra cumpla con el compromiso que hizo con nosotros el 8 de enero. Al día de hoy no nos ha recibido y después de muchas insistencias nos recibió la jefa de gabinete y la persona de relaciones laborales del MINSAL, y no tenían ninguna respuesta concreta, solo decirnos que ni para este año ni para el otro había espacio para incorporar nuestro proyecto en la agenda legislativa”, señaló la presidenta de ANAFF, Maribel González.



En todo el país se desarrollaron manifestaciones con cierre de oficinas. En Santiago, se efectuó una marcha por el centro de Santiago hasta la Plaza de la Constitución. Posteriormente, se entregó una carta a



La Moneda que también fue firmada por el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT), David Acuña.



La vicepresidenta de Organización de la Agrupación, Carmen Luz Scaff, expresó que: “Nosotros tenemos un solo Ministerio de Salud, uno solo sistema de salud pública, y la ministra no puede categorizar a las instituciones, donde FONASA ha sido el más postergado en sus demandas. No es posible desarrollar una política pública de Salud sin los trabajadores de FONASA”.



El presidente de ANPTUF, Felipe Tamayo, manifestó que: “Nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía y por eso nos molesta tener que llegar a estas instancias. Estamos reivindicando la dignidad de los trabajadores. No se entiende que una ministra no se reúna con los trabajadores, y más en un gobierno se supone está a favor de los trabajadores”.



Por último, desde ambas asociaciones de FONASA reafirmaron un proceso de movilización ascendente que podría terminar con un paro indefinido.