La experiencia en pro de proteger y potenciar la salmonicultura en Magallanes | Loreto Appel | Salmon Expert

El décimo tercer capítulo de “Sin escamas” será emitido el próximo viernes 11 de octubre y será una conversación franca y relajada, pero de salmón, particularmente de la salmonicultura en la Región de Magallanes.

Esto, porque el invitado de este episodio es Carlos Odebret, quien hace cinco años es el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.

Carlos es Ingeniero en Prevención de Riesgos del Inacap, Diplomado en Habilidades Directivas, sociales y para los negocios de la Universidad de Chile, e Ingeniero Comercial de la Universidad San Sebastián. En su dilatada carrera profesional, de más de 2 décadas, comenzó como Representante Regional de los Lagos y Aysén de SalmonChile, para luego ser su gerente general. Es el cofundador de las empresas consultoras Lego Austral, y Conecta Spa, y desde 2019 está a la cabeza del gremio salmonicultor de la región más austral de Chile.

“Llegué a la industria muy joven, recién egresado, con la idea de un proyecto a Intesal y lo tomaron en cuenta. Luego de un tiempo me nombraron representante regional de SalmonChile en Aysén, en el periodo de expansión de la industria en esa región, que comenzaba con una producción más intensiva. Fue un tiempo interesante, porque la industria llegaba a aguas nuevas y uno de los grandes desafíos era mantener las condiciones sanitarias que era la ventaja comparativa que tenía la industria en esa zona. Lamentablemente eso no se logró. La Región de Aysén, que buscaba ser una región independiente y tener todo el proceso en el mismo lugar para asegurar un desarrollo y crecimiento económico, no se concretó, porque los centros de cultivo estaban allá y las plantas de proceso en la Región de Los Lagos. Lo bueno es que la tecnología avanzó, los procesos se adaptaron y los temas logísticos mejoraron para poder ampliar las etapas del proceso en Aysén”, recuerda el directivo.

De su período como gerente general de SalmonChile, Odebret, destaca que el principal tema en esa época era la relación industria-trabajadores. “Para el país era un momento muy distinto, porque estábamos saliendo de una etapa de amplio crecimiento, no solo para Chile, sino que también para la industria, llegando a un punto donde la demanda de los trabajadores era más intensa. En ese entonces, estaba con mucha fuerza la demanda de los trabajadores de la negociación ramal, por grupo. Discutimos esta temática y logramos un buen entendimiento con dirigentes, que actualmente aún están dentro de la industria, sobre la forma en cómo debíamos mejorar las condiciones laborales de la industria del salmón”.

Desde su labor como presidente del gremio salmonicultor de Magallanes, el profesional recalca que la región tiene grandes ventajas, tanto sanitarias como ambientales, lo que permite que casi el 90% de los centros de cultivo esté certificado sin uso de antibióticos y que Monterrey Bay Aquarium haya calificado el salmón de Magallanes como recomendable.

“La salmonicultura en Magallanes tiene muchos años, pero la producción comienza a crecer a partir del 2015. Pero, si bien, tenemos excelentes resultados sanitarios, el costo ex jaula es muy alto. Por ello, el desafío de la industria ha sido cómo lograr cerrar el ciclo en la misma región y sortear las brechas de logística y transporte”, acota Carlos Odebret.

Loreto Appel.