Ley de Fraccionamiento avanza en el Congreso con importantes novedades

Como una forma de hacer justicia al sector pesquero del norte y promover la equidad, los parlamentarios aprobaron- de forma unánime- el fraccionamiento de la anchoveta y sardina española entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo propuesto por el Ejecutivo, asignando un 80% de fracción para el sector artesanal y un 20% para el sector industrial.



VALPARAÍSO, miércoles 2 de octubre de 2024.- Luego de trece horas de sesión, este martes la comisión de Pesca de la Cámara aprobó el despacho, a la comisión de Hacienda, del proyecto Ley de Fraccionamiento. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, se discutió -de manera inédita- pesquería por pesquería, aprobando el fraccionamiento completo de 18 pesquerías, en 2 artículos permanentes y 2 transitorios, con cerca de 30 votaciones en total.



La aprobación del nuevo fraccionamiento conllevó, además, la corrección de manera importante y significativa de la distribución injusta de recursos entre industriales y artesanales que contempla la actual Ley de Pesca en el norte. El ejemplo más significativo de esto es el nuevo fraccionamiento aprobado: los parlamentarios ratificaron -de forma unánime- el fraccionamiento de la anchoveta y sardina española entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo propuesto por el Ejecutivo, asignando un 80% para el sector artesanal y un 20% para el sector industrial.



En materia del recurso Jurel -y en el espíritu que el proyecto redistribuya recursos, pero que no afecte los equilibrios fiscales- el Ejecutivo hizo presente que podría haber afectaciones importantes, tras lo cual algunas indicaciones propuestas en materia de fraccionamiento de dicho recurso fueron declaradas inadmisibles por parte de la comisión.



Finalmente, se aprobó un mecanismo dinámico para esta pesquería. Se plantea un rango de 80-90% para el sector pesquero industrial y 20-10% para el sector artesanal en el área comprendida entre Arica y Parinacota y Antofagasta. A su vez, en el área entre Atacama y Los Ríos el fraccionamiento sería de 65-75% para la industria y 35-25% para artesanales. Por último, para Los Lagos, el guarismo sería 80-90% para el sector industrial y 20-10% para el sector artesanal.



¿Qué implica este mecanismo? En simple, que si la industria no cumple con la captura efectiva de su asignación del año anterior, el fraccionamiento inicial planteado para el sector pesquero artesanal podrá aumentar un 5% anual cada vez, teniendo como techo el límite superior del rango y dejando explícito que el sector no tendrá menos que el piso que se plantea para cada área.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, relevó la importancia de este recurso para el país y detalló que “crecemos al 15% en torno al jurel y creemos que podemos seguir creciendo mucho más sin amenazar al recurso”. La autoridad informó en la comisión que estudios de IFOP demuestran que el estado de esta pesquería es tan óptimo que “se mantendría en perfectas condiciones con una cuota estable en el tiempo, incluso -en el escenario hipotético- de duplicar la actual cuota”.



Entre otras pesquerías que se encuentran en buen estado, como el camarón nailon y langostino colorado, se presentará un fraccionamiento de 20% para el sector artesanal y 80% para el industrial; y 30% para el sector artesanal y 70% para el sector industrial, respectivamente. Asimismo, y pese a no contar previamente con fraccionamiento, la instancia resolvió que para la pesquería de la reineta la distribución sea 90% artesanal y 10% industrial.

El proyecto de ley, que promueve la equidad en el sector pesquero para garantizar el desarrollo sostenible y justo, continuará su trámite legislativo y será discutido en la instancia de la comisión de Hacienda antes de pasar -prontamente- a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.