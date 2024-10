Más de 1.700 mamografías ha realizado en Punta Arenas el mamógrafo móvil en lo que va del año 2024





En el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama, 50 mujeres de Punta Arenas, accedieron a examen de mamografía en el mamógrafo móvil del Servicio de Salud Magallanes, en tres operativos desarrollados con motivo de la conmemoración.



El dispositivo móvil, contextualizado en el programa de Imágenes Diagnósticas del Ministerio de Salud, inició su jornada en actividad de testeo organizada por el CESFAM 18 de Septiembre en bandejón central de Av. Independencia con Av. Frei; trasladándose posteriormente a CIJUN, para la atención de funcionarias JUNJI y, finalizando en la Plaza de Armas de Punta Arenas, con atención espontánea para las usuarias que lo requirieran.



Mario Abad, tecnólogo médico y coordinador del mamógrafo, comentó que el objetivo del móvil, es acercar el examen a las mujeres directamente en su territorio, a la vez de reforzar el diagnóstico precoz. “La mamografía nos permite un diagnóstico precoz en los estados iniciales, cuando los tumores aún no son palpables, eso nos da tiempo ganado para el tratamiento, recuperación y rehabilitación de nuestras usuarias”, indicó el profesional.



Agregando que, “la mamografía se debe tomar desde los 40 años hasta los 69 años por instrucción ministerial, pero eso no quiere decir que, si una usuaria de cualquier previsión que se encuentra con sus capacidades cognitivas y no tenga enfermedades crónicas asociadas, puede tomársela hasta los 70, 80 años o más”.



Además, el tecnólogo médico aclaró respecto de la población con factores de riesgo que; “generalmente nos dicen mi mamá tuvo un cáncer joven, a los 30 o 40 años, entonces el tamizaje para ellas es 10 años antes, así que, si mi mamá tuvo cáncer a los 34 años, debo comenzar con el tamizaje a los 24 años”, enfatizó Mario Abad.



Los criterios para acceder a atención en el mamógrafo móvil son, mujeres desde los 40 años, con énfasis en las de 50 a 69 años, por el mayor riesgo de cáncer en ese grupo etario; mujeres de otras edades, con factores de riesgo identificados por médico o matrona; mujeres que requieran iniciar terapia de reposición Hormonal (menopausia), ser FONASA y el estar en control en algún centro de Atención Primaria de Salud APS (CESFAM, CECOSF, PSR y Hospitales comunitarios).



Indicar que la estrategia del mamógrafo móvil, responde a un compromiso de la Dirección del Servicio de Salud Magallanes, tendiente a facilitar el acceso del examen a la comunidad y, por otro lado, potenciar el pilar preventivo de pesquisa precoz y oportuno del cáncer de mama en la población de mujeres de Magallanes, realizando en lo que va del año 2024, 1.752 mamografías en terreno.



El cáncer de mama es un tumor maligno, que se presenta con más frecuencia en mujeres mayores de 50 años, (edad que coincide con la etapa del climaterio). En Chile, el cáncer de mama es la primera causa de muerte entre las mujeres y, desde el año 2005, con el inicio del primer régimen de Garantías Explícitas en Salud GES, el cáncer de mama y cervicouterino, se encuentran garantizados, permitiendo mejorar el acceso a detección, diagnóstico y tratamiento.