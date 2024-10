Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones llama a licitación para 10 servicios de transporte escolar subsidiado en Magallanes





* Estos servicios se otorgan en aquellos lugares donde niños, niñas y adolescentes no cuentan con otros medios para llegar a sus establecimientos.





El secretario regional de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández Navarro informó que está abierta la postulación para las empresas que quieran otorgar el servicio de transporte escolar subsidiado para el 2025. Añadió que la región hoy cuenta con 15 servicios gratuitos que atienden a 19 establecimientos educacionales, 18 en Punta Arenas más del nuevo servicio en la comuna de Natales de la escuela Nicolás Mladinic. Estos subsidios bordean los 59 millones de pesos mensuales en total.



Las escuelas Dellamira Rebeca Aguilar, Villa Las Nieves, Portugal, Paul Harris, Juan Williams, Arturo Prat, 18 de Septiembre, Croacia, Pedro Pablo Lemetrie, Patagona y desde este año la Escuela Nicolás Mladinic, cuentan con servicio de transporte para sus estudiantes. Además, los establecimientos secundarios Insuco, el liceo María Behety y el Centro de Capacitación Laboral.



La distancia geográfica y la falta de conectividad no deben convertirse en un impedimento para que miles de niños accedan hasta sus colegios. Estos servicios se otorgan en aquellos lugares donde niños, niñas y adolescentes no cuentan con otros medios para llegar a sus establecimientos. Con los recursos de la Ley de Subsidio, el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha impulsado en todo el país más de 848 servicios de Transporte Escolar gratuito, locomoción que ha mejorado la calidad de vida de 63 mil niños de sectores rurales y apartados de las 15 regiones del país. Magallanes, cuenta con 391 cupos disponibles por capacidad de los buses para las y los escolares de nuestra región.



Los trasportistas interesados en postular para más información pueden acceder a https://dtpr.mtt.gob.cl/ConsultaLicitaciones/WebPage/TE/inicio.aspx