No puede haber unidad sin dirimir diferencias | Víctor Maldonado | Opinión

“No puede haber unidad sin dirimir diferencias”.

 La conciencia de una profunda crisis política se ha hecho muy frecuente entre los observadores, pero no existe un acuerdo similar respecto de las soluciones.

 Lo más frecuente es que las propuestas se circunscriban a cada sector. En la oposición es donde más se notan las limitaciones de los aportes que se plantean.

 Por ejemplo, para Alfredo Moreno la salida consiste en establecer una coalición amplia entre Chile Vamos, los republicanos y los partidos de centro. Es una de esas alternativas que dejan las cosas donde mismo.

 La idea de que lo que le ha faltado a la derecha es la coordinación entre sus partidos reduce a una falla técnica lo que es un problema de diferencias políticas. No es un mero asunto de falta de voluntad o de mecanismos.

 Reunir a moderados y radicales de un área del espectro supone haber despejado muchas discrepancias. Es, además, preferir esta alternativa a la fórmula de reforzar un diálogo entre los moderados de todo el espectro.

 Detener la polarización desde un polo es inconducente. La crisis política se supera con un diálogo abierto entre quienes están dispuestos a entenderse, no por el predominio del bando propio sin preocuparse de lo que pase al frente.

 Proceder de inmediato a constituir una coalición amplia solo tendría un resultado posible. La unión de partidos que atraviesan por dificultades con uno que se ha fortalecido solo puede terminar en un desequilibrio todavía mayor de sus componentes. Las cadenas son tan fuertes como su eslabón más débil y esta tiene varios que lo son.

 Entre las claves de la política chilena, el conflicto al interior de la derecha es uno de los importantes. Los propósitos no se pueden suponer como similares.

 Antes que nada, la centroderecha debe mejorar su desempeño. RN tiene la ventaja de su heterogeneidad, pero tiene la desventaja de su falta de disciplina. Sin un acuerdo interno mayor al actual no va a conseguir liderar una coalición que incluya a republicanos. Ahora estaría regalando la conducción.

 Tenemos problemas nacionales, no sectoriales, y si no actuamos como una gran comunidad, aplicaremos pequeños remedios que no pasan de ser calmantes.

 La solución más viable es establecer mayorías cada vez que sea posible para construir gobernabilidad, sin fijar previamente las fronteras por el simple hecho de que estemos acostumbrados a ver los cercos donde ha sido la costumbre.

 Hasta ahora no hemos logrado remontar. Los que se orientan por sacar beneficios de corto plazo, aún a costa de ampliar la crisis institucional, suman sus esfuerzos tal como si estuvieran coordinados. No lo están, pero en conjunto producen un desgaste de nuestros poderes públicos.

 Hasta el momento, los mejor intencionados no han conseguido confluir en consensos básicos para compensar la irresponsabilidad ambiente.

 La recuperación democrática ampliará sus opciones si el gobierno continúa privilegiando la concreción de acuerdos y se reducirá si cae en buscar ventajas electorales para alguna de sus fracciones. Es lo que pasaría si la búsqueda de resultados fuera reemplazada por destacar sucesivas disputas simbólicas sin posibilidades de éxito. Pronto sabremos qué camino fue el escogido.

Víctor Maldonado R.