Salud Magallanes comprometidos con el avance de infraestructura en Atención Primaria de Salud APS

Enfatizando el tiempo que toma materializar un proyecto de infraestructura en el sector salud, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, en visita técnica de la Unidad de Gestión Administrativa, señaló que la construcción del CESFAM 18 de Septiembre definitivo, avanza de acuerdo a lo proyectado.

“Ustedes saben que en sus inicios tuvimos un poco de dilatación por temas que debían resolverse con educación y el emplazamiento del modular en el liceo, sin embargo, aun así, la empresa ha puesto todos sus esfuerzos para avanzar de acuerdo a lo convenido y nosotros proyectamos la entrega de obra a noviembre del año 2025 (…) en la actualidad tenemos un 22% de avance, estamos hablando de una inversión de más de 16 mil millones de pesos junto a Gobierno Regional y sectorial, en marco del Convenio de Programación”, indicó la autoridad de salud.

Agregando Verónica Yáñez que, “de igual forma, deseamos relevar los otros proyectos que tenemos avanzando dentro de la cartera de inversiones del Servicio de Salud Magallanes con Gobierno Regional, donde estamos ad portas de la presentación a Desarrollo Social del Proyecto de CESCOSF Río Seco, para avanzar en sus etapas”, acotó.

Consignar que los proyectos de inversión tienen tiempos extendidos, dado que involucran la definición de otros organismos y ministerios, involucrando procesos y trámites administrativos que dilatan la espera en la comunidad. “Es importante que la comunidad esté en conocimiento que los plazos en la inversión pública no son instantáneos por lo mismo, tenemos plazos que son extendidos y eso se justifica en lo que he explicado anteriormente, (…) es importante resumir que no podemos construir un centro de salud dentro de un año, por ejemplo, no podemos dejar algo funcionando instalado sin tener la responsabilidad de los procesos que estos proyectos requieren”, subrayó la directora Yáñez.

Por su parte Julio Fernández, subdirector de Recursos Físicos del organismo sanitario, sumó sobre avance obra CESFAM 18 que, “en la actualidad tenemos 110 personas trabajando en las diferentes áreas de las fundaciones, hemos acelerado una serie de puntos de trabajo para aumentar rendimientos y en general son obras de construcción compleja, todo lo que tiene que ver con las fundaciones ha sido bastante difícil (…) porque tiene una logística bastante compleja”.

Nuevo CECOSF y avance infraestructura APS

Respecto del proyecto nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar CECOSF Rio Seco, que vendrá a reemplazar al actual, la directora Verónica Yáñez, comentó que se está finalizando el programa médico arquitectónico, para ingresar a MIDESO.

“Es importante señalar que el proceso de Río Seco también es de reposición, se va a adecuar un nuevo espacio donde se van a emplazar las instalaciones, tal como se hizo en el 18 de Septiembre; se va a establecer un nuevo espacio hasta que tengamos la infraestructura definitiva, en el mismo lugar donde hoy se emplaza”, puntualizó la gestora de la Red Asistencial.

El subdirector de Recursos Físicos señaló que el nuevo establecimiento tendrá aproximadamente 440 metros, siendo más grande que el actual y albergará mayores prestaciones de las que tiene actualmente.

Finalmente la directora Verónica Yáñez, comentó que, como Servicio no son indiferentes a la falta de infraestructura de la Red Asistencial, por lo que hay un arduo trabajo por parte de la Subdirección de Recursos Físicos para avanzar en la disminución de la brecha; es así como ya se ha avanzado en la reposición del CESFAM Mateo Bencur, como también en el proyecto de un nuevo CESFAM en el sector norte, que atienda al 50% de la población actual que concurre al BENCUR, a construir en Av. Frei con Hornillas, además de la construcción de un nuevo CESFAM Juan Damianovic, emplazado en el sector sur de la capital regional, en el Marco del proyecto de habitacional del PUH de vivienda en segunda etapa.