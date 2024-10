Senador Alejandro Kusanovic: «la Justicia es la primera virtud que deben tener las instituciones en democracia»

En la sesión de sala del Senado realizada este jueves 16 de octubre para discutir la acusación constitucional contra el Ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, sel senador por Magallanes Alejandro Kusanovic expresó su voto a favor de aprobar dicha acusación:_



«Quiero consignar mi respaldo en favor de la Acusación Constitucional que se le imputa al Ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, lo que sin duda fortalecerá la independencia del Poder Judicial y a la Justicia que tanto anhelamos todos los chilenos.

Ello porque he llegado a la convicción que el Ministro Muñoz ha infringido gravemente los deberes inherentes a la función pública que ejerce como Ministro de la Corte Suprema. Abandonando sus deberes: al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija, quien tenía un interés patrimonial evidente en dicha causa; y al no inhabilitarse sino hasta después de que la inmobiliaria Fundamenta solicitara formalmente su recusación, debiendo haberse abstenido de participar desde un principio. Afectando con esta conducta su deber de reserva, de imparcialidad, de fe pública y de probidad que se le exige en el ejercicio de sus funciones.»

Manifestó además el senador Kusanovic: «Así mismo he llegado a la convicción que en razón de su cargo y posición como Ministro de la Corte Suprema, el señor Muñoz tuvo la oportunidad de actuar con la integridad y probidad que le exige su alta investidura en el Poder Judicial y no lo hizo, omitiendo denunciar y evitando corregir las conductas de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional por más de 20 meses, contraviniendo expresamente la ley vigente. Lo anterior a sabiendas de las facultades disciplinarias que detenta la Corte Suprema sobre todos los tribunales de la Nación, las que se deben ejercer especialmente en este tipo de casos, según ordena el artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales. No teniendo ningún impedimento factico o jurídico que se lo prohibiera como miembro de la Corte Suprema.

Todo lo cual evidencia una conducta que lejos de considerarse recta, promovió la desconfianza de la comunidad en la Justicia. Alejándose del comportamiento que se le exige para cumplir en forma adecuada las importantes demandas que exige su cargo y que se someten a su conocimiento y decisión, tal como lo exige el Auto Acordado relativo a la Ética Judicial, contenida en el Acta N°262-2007. El que específicamente exige la integridad que debe ostentar, dirigiéndose en todo momento por una conducta recta e intachable; cuyo comportamiento no debe dar lugar a críticas ni reclamos de parte de quienes recurren a los tribunales ni de otras autoridades o del público en general.»

Reiteró Kusanovic que «No olvidemos que la justicia es la primera virtud que deben tener las instituciones en democracia y por lo mismo tenemos el deber de defenderla y valorarla por sobre todas las cosas. Lo cual, no es solo un asunto de apariencias, sino de convicciones legitimas que se deben reflejar no solo en sus instituciones, sino que en los funcionarios que la representan y por medio de las cuales cobran vida en un Estado de Derecho.»



El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic agregó: «El papel que desempeñan los jueces es indispensable. Ellos simbolizan ante la ciudadanía la Justicia y su labor no se agota en la mera aplicación de normas; también implica la responsabilidad de habitar su cargo, de obrar en consecuencia de dicha responsabilidad y de inspirar confianza en la comunidad. Su labor se debe proyectar no solo a través de cada decisión judicial, sino que – sobre todo-, en un compromiso inquebrantable con la imparcialidad y la equidad. Si un juez se aparta de la ley a la cual se debe, no solo incumple su mandato y traiciona su juramento, sino que erosiona la confianza en todo nuestro sistema judicial. Por lo tanto, es también una cuestión de confianza, de imagen y de percepción pública.»



«Como senadores, es nuestro deber asegurarnos que quienes ocupan este rol, no solo se obliguen a cumplir y hacer cumplir nuestras leyes, sino que en su ejercicio lo hagan de manera que su integridad y probidad sean indiscutibles e irreprochables. A mi entender, los jueces deben ser ejemplos vivientes de la Justicia y de lo que significa ser justos», manifestó finalmente el Senador Kusanovic.

Senador Alejandro Kusanovic.