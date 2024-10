Seremi de Educación destacó a profesora jubilada Nancy Palavicino Villegas

En el marco del Día de la Profesora y el Profesor, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, visitó en su domicilio a la profesora jubilada Nancy Palavicino Villegas, para destacar su trabajo en Magallanes, tanto en las escuelas rurales de Cerro Guido, Río de los Ciervos y Barranco Amarillo, como el realizado en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, resaltó la trayectoria de “esta docente tan querida y respetada por sus alumnos y colegas de las distintas escuelas por las que dejó una huella. Hoy venimos a saludar y felicitar a la profe Nancy por su esfuerzo, cariño y gratitud, y en su nombre, honramos el legado de tantos profesores y profesoras que dedicaron su vida por el bienestar de muchos niños y niñas de nuestro territorio».

Esta docente, oriunda de Talcahuano, madre de tres hijos, estudió en la Escuela Normal de Angol, donde no pudo concluir sus estudios debido al Golpe de Estado. “Se cerraron las normales y después no pude volver porque estaba en la lista negra por pensar distinto. De ahí me vine a estas tierras. A mi padre se le ocurrió ir a retirar mi concentración de notas y me la hizo llegar acá, en ese momento había muchos colegas que eran presos políticos, necesitaban gente, entonces me dieron trabajo”.

Posteriormente, tuvo la posibilidad de continuar estudiando en la Universidad Técnica del Estado, donde se tituló como profesora, lo que le permitió realizar clases en distintos establecimientos de la región. Expresó que siente un cariño especial por las comunidades educativas rurales. “Yo estuve en la Escuelita de Cerro Guido, era directora y auxiliar, el día sábado me dedicaba a pasar virutilla y a encerar, ahí estuve dos años. Luego a la Escuela de Río de los Ciervos y después a Barranco Amarillo donde estuve 13 años. Les envío un saludo a mis colegas rurales, les tengo un afecto tan grande, todo profesor y profesora debiese vivir aquella experiencia para su formación”.

Tras el retorno a la democracia, Nancy solicitó el traslado a un establecimiento de Punta Arenas, llegando a la Escuela Pedro Pablo Lemaitre. “Mi segunda casa, en ese momento estaba como directora la señora Olga Navarro, después fui inspectora y muchos años estuve representando a mis colegas como presidenta gremial de mi escuela, después estuve dos periodos como secretaria del directorio regional”, contó.

“Soy una convencida que tratando con afecto y amor a los niños, sin discriminación, se pueden conseguir excelentes resultados. Ésta es la profesión más linda, pese a todos los sinsabores si naciera de nuevo, la volvería a elegir”, concluyó, Nancy Palavicino Villegas.