SERNAC presentó una demanda colectiva en contra de la empresa SCA, actual Essity Chile S.A. por colusión del papel tissue

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) presentó una demanda colectiva en contra de la empresa SCA, actual Essity Chile S.A., ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC), con el objetivo que las personas consumidoras afectadas por la colusión del papel tissue sean finalmente compensadas.



El Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que el objetivo de esta nueva acción judicial es lograr un acto de justicia para miles de personas consumidoras que se vieron afectadas por la colusión del papel confort por más de 11 años y que todavía no han sido compensados, pese a todos los esfuerzos desplegados por SERNAC y las asociaciones de consumidores del país.



“Creemos que no es posible ni justo que SCA, actual Essity Chile S.A, que se coludió durante 11 años, dañando la confianza del mercado y abusando de los consumidores, no compense a quienes dañó, y más encima se lleve para la casa 55 mil millones de pesos”, recalcó la autoridad.







La demanda colectiva de SERNAC, presentada con el apoyo de la asociación de consumidores AGRECU, se interpuso luego del fallo desfavorable de la Corte Suprema de julio pasado, el cual desestimó las compensaciones para las personas afectadas.







Fundamentos para la nueva demanda



El Director del SERNAC, tras conocer la sentencia desfavorable pronunciada por la Corte Suprema respecto de la demanda colectiva presentada por el Servicio en contra de SCA en el año 2016, adelantó que el Servicio iba a estudiar nuevos caminos legales para que finalmente este proveedor indemnice a quienes fueron afectados.







“Con la presentación de esta nueva demanda estamos cumpliendo el compromiso que señalamos en julio pasado tras conocer la sentencia de la Corte Suprema, que implicó que miles de consumidores quedaran sin compensación en este emblemático caso de colusión”, expresó el Director del SERNAC.







Y agregó: “No es posible que la justicia establezca restricciones a los consumidores que son la parte más débil, mientras que “aguas arriba” se dé la señal de que las empresas pueden coludirse y tirar computadores al Canal San Carlos y salir impunes frente al daño causado”.







La autoridad explicó que la actitud de SCA, de no querer compensar a las personas afectadas, no dejó otra alternativa que presentar esta nueva demanda.







Esta nueva acción judicial presentada por SERNAC se fundamenta en una serie de nuevas modificaciones legales que permiten exigir compensaciones por este caso.





De hecho, la reforma al artículo 54 de la Ley del Consumidor, establece que SERNAC, las asociaciones de consumidores o un grupo no inferior a 50 consumidores, presentar una nueva demanda basada en nuevas circunstancias.







En este caso, las nuevas circunstancias corresponden, por ejemplo, al nuevo procedimiento establecido tras la modificación del artículo 30 del decreto 211, en agosto del año 2016, que permite buscar justicia y reparación ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) en caso de colusión.







En este sentido, la norma dispone que el TDLC, para facilitar el proceso, puede resolver las indemnizaciones de perjuicios basándose en los hechos y antecedentes ya recopilados durante la investigación y sentencia del caso de colusión.







De hecho, por esta razón esta nueva demanda se presentó justamente en este tribunal económico y no en un tribunal civil, como ocurría anteriormente.







Recordemos que la propia Corte Suprema en el año 2020, justamente tras ratificar el fallo del Tribunal de Libre Competencia, condenó a las empresas CMPC Tissue y SCA Chile por haberse coludido entre 2000 y 2011, aplicándole a cada una de ellas una multa de 20.000 Unidades Tributarias Anuales.







Compensación CMPC



En este mismo caso, CMPC, la otra empresa involucrada, sí compensó a las y los consumidores.







Tras gestiones realizadas por SERNAC, junto a las asociaciones Conadecus y ODECU, se logró que esta compañía compensará a más de 12 millones de consumidores del país, llegando a cifras totales de compensación $97.647.000.000, esto es, alrededor de 150 millones de dólares, caso que popularmente se conoció como las “7 lucas del confort”.